Reč je o zakonu pod nazivom "Take It Down Act", koji su u Senatu predložili Ted Kruz, republikanski senator iz Teksasa, i Ejmi Klobuhar, demokratska senatorka iz Minesote. Zakon je u januaru prošao Senat, a podrška Melanije Tramp mogla bi da pomogne da prođe i u Predstavničkom domu i stigne na potpis predsedniku Donaldu Trampu.