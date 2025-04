Lažna kozmetika, masažni jastuci, se*s igračke i improvizovani zapaljivi uređaji su među ključnim elementima navodnog ruskog plana sabotaže koji je doveo do eksplozije tri paketa u kurirskim depoima u Britaniji, Nemačkoj i Poljskoj prošlog leta, piše Rojters pozivajući se na izvor upućen u poljsku istragu.

- Sa ratom u Ukrajini, ovi napadi su se intenzivirali, postali su češći, asertivniji. To naravno predstavlja rizik po ljude, po građane širom EU - rekao je Niku Popesku, bivši ministar spoljnih poslova Moldavije.

"MORAMO BITI SPREMNI NA NAJGORE": Putin UPRAVO otvara novi ruski front, i to PREMA EVROPI?! "Suočavamo se sa novom stvarnošću"

Planeta "MORAMO BITI SPREMNI NA NAJGORE": Putin UPRAVO otvara novi ruski front, i to PREMA EVROPI?! "Suočavamo se sa novom stvarnošću"

- Ovo je veoma jeftin, efikasan i anoniman način pravljenja eksplozivnih uređaja - rekao je on.

Vladislav je 18. jula 2024. prešao “Opel astrom” od svog doma u Katovicama preko granice do litvanskog grada Kaunasa, gde je iz prtljažnika parkiranog automobila pokupio desetak predmeta, prema izvoru Rojtersa.

Odvezao se do glavnog grada Vilnjusa, gde je spakovao četiri paketa - svaki sa jastukom i nekoliko kozmetičkih tuba i se*s igračaka. Pre nego što ih je zapečatio, Vladislav (27) je pritisnuo dva dugmeta da aktivira mehanizme za detonaciju unapred, prema izvoru Rojtersa, koji je istakao da su sprave bile one vrste koja omogućava korisniku da podesi vreme udara u razmaku od nekoliko sekundi do nekoliko meseci.