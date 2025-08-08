Slušaj vest

Mogućnost sastanka između Donalda Trampa i Vladimira Putina dugo se pominje, ali pitanje je zašto bi bilo koja strana to želela sada.

Američki predsednik Donald Tramp je uveren da može da upotrebi svoju ličnu snagu kako bi posredovao u postizanju dogovora i prekinuo višemesečnu nepopustljivost Moskve. Uprkos Putinovoj nedavnoj izjavi da su ruski i ukrajinski narod jedno i da gde god kroči ruski vojnik, tu je Rusija, Tramp se i dalje nada da može da ubedi Kremlj da pristane na prekid vatre .

S druge strane, ruski lider Vladimir Putin pokušava da kupi vreme. Već je u maju odbacio bezuslovni predlog o prekidu vatre od strane EU, SAD i Ukrajine, nudeći umesto toga samo kratke i beznačajne jednostrane pauze. Njegove snage napreduju u letnjoj ofanzivi, što bi mu moglo omogućiti da pregovara sa mnogo jače pozicije na jesen.

Međutim, čini se da bi samit, koji je do sada nekoliko puta najavljivan i odlagan, ovog puta zaista mogao da se održi, što postavlja ključno pitanje: kako bi se mogao završiti rat u Ukrajini?, piše CNN .

1. Putin pristaje na bezuslovni prekid vatre

Ovaj scenario se smatra najmanje verovatnim. Teško je zamisliti da Putin pristane na prekid vatre koji bi zamrznuo trenutne linije fronta, posebno zato što su SAD, Evropa i Ukrajina zahtevale takvu pauzu još u maju, a Rusija ju je odbila.

1/3 Vidi galeriju Vladimir Putin Stiv Vitkof Foto: KRISTINA KORMILITSYNA / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kremlj trenutno postepene vojne dobitke pretvara u strateške prednosti i ne vidi razlog da zaustavi napredovanje sada kada je ono na vrhuncu. Putin će želeti da se bori bar do oktobra jer u ovom trenutku pobeđuje.

2. Pragmatizam i nastavak razgovora

Mogući ishod je sporazum o daljim pregovorima koji bi se održali kasnije, što bi konsolidovalo ruske vojne dobitke pre nego što počne zima. Do oktobra, Putin bi mogao da osvoji ključne istočne gradove kao što su Pokrovskoe, Kostjantinivka i Kupjansk, što bi mu dalo jaku poziciju za pregrupisanje tokom zime.

Rusija bi tada mogla da nastavi borbu 2026. godine ili da koristi diplomatiju kako bi svoje dobitke učinila trajnim. Putin bi takođe mogao da iskoristi pitanje odloženih izbora u Ukrajini da dovede u pitanje legitimitet Zelenskog.

3. Ukrajina uspeva da preživi naredne dve godine

U ovom scenariju, američka i evropska vojna pomoć bi omogućila Ukrajini da smanji svoje gubitke na bojnom polju, primoravajući Putina da traži pregovore jer njegova vojska ponovo ne uspeva da postigne svoje ciljeve. Iako bi neki gradovi mogli pasti, rusko napredovanje bi se usporilo, a Kremlj bi počeo da oseća posledice sankcija i pregrejane ekonomije.

1/20 Vidi galeriju Najmasovniji ruski napad dronovima na Ukrajinu Foto: Facebook/ДСНС України

Evropske sile već imaju planove za raspoređivanje „snaga za garanciju bezbednosti“ u Ukrajini kako bi odvratile Moskvu od daljih napada. To je najbolji ishod kojem se Ukrajina može nadati. Ali ako diplomatija ne uspe i Putin ne odustane, ostaju mnogo mračniji scenariji.

4. Katastrofa za Ukrajinu i NATO

Putin bi mogao pravilno da proceni pukotine u zapadnom jedinstvu, posebno nakon samita sa Trampom koji bi poboljšao odnose SAD i Rusije, ali bi ostavio Ukrajinu na cedilu. Evropa bi pokušala da pomogne Kijevu, ali bez američke podrške to ne bi bilo dovoljno.

Mali dobici na istoku mogli bi se pretvoriti u kolaps ukrajinskih snaga. Bezbednost Kijeva bi ponovo bila ugrožena, a evropski lideri ne bi imali politički mandat da se direktno uključe u rat. Ovo je evropska noćna mora i kraj suverene Ukrajine.

5. Katastrofa za Putina: Ponavljanje avganistanskog scenarija

Rusija bi mogla da nastavi da se spotiče, gubeći hiljade vojnika nedeljno uz minimalne dobitke, dok sankcije narušavaju njen savez sa Kinom i prihode od Indije. Neslaganje unutar moskovske elite moglo bi da raste zbog njenog tvrdoglavog insistiranja na vojnom rešenju.

U ovom scenariju, Kremlj bi se mogao suočiti sa trenutkom kada otpor prema stvarnosti postaje toksičan, slično onome što se dogodilo Sovjetskom Savezu u Avganistanu. Neočekivani trenuci slabosti su se već dogodili, poput Prigožinove pobune. Putin je naizgled jak, ali bi se mogao pokazati kritično slabim.