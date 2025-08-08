Slušaj vest

Rat je bio njena tema: ukrajinska novinarka Viktorija, poznata kao Vika Roščina, više puta se izlagala opasnosti od početka ruske invazije na Ukrajinu kako bi izveštavala o ljudima na okupiranim teritorijama svoje domovine.

Njeno 27-godišnje putovanje platilo je visoku cenu: pre dve godine su je zarobili Rusi, odakle se nikada nije vratila.

Provela je petnaest meseci u zatvoru u južnoruskom gradu Taganrogu. Tokom prebacivanja u Moskvu prošle jeseni, novinarka je preminula. Sada bi konačno trebalo da pronađe svoje poslednje počivalište u Kijevu: danas, Viktorija Roščina biće sahranjena na čuvenom Bajkovskom groblju u ukrajinskoj metropoli.

Prijavljena kao „neidentifikovani muškarac“

Njena smrt je objavljena tek 10. oktobra 2024. Roščina, koja je nestala tokom putovanja u ruske okupirane oblasti Ukrajine, uzalud je čekala svoje puštanje na slobodu. Andrij Jusov iz ukrajinske vojne obaveštajne službe rekao je javnom servisu Suspilna da je Roščina bila zakazana za razmenu zarobljenika. Međutim, to se nije dogodilo za njenog života.

Rusija je telo novinarke predala Ukrajini tek 14. februara – zajedno sa telima 756 poginulih vojnika. Viktorija Roščina je bila poslednja, sa brojem 757, označena kao „neidentifikovani muškarac“. Prema portalu Grati, otac novinarke je dobio pismo od ruskog Ministarstva odbrane u kojem se navodi da je njegova ćerka preminula 19. septembra 2024. godine.

Međunarodna istraživačka grupa Viktoria Project, pokrenuta u okviru mreže Forbidden Stories uz učešće vodećih svetskih medija, uključujući i ukrajinski portal Ukrainska Pravda, istražila je slučaj. Prema njihovim rečima, nakon preuzimanja tela, ukrajinski patolozi su utvrdili da se iza broja 757 zapravo nalazi žena. Istražitelji iz Kancelarije ukrajinskog državnog tužioca sproveli su analizu i potvrdili 99-procentno podudaranje sa DNK Viktorije Roščine.

„Zbog stanja tela i njegove mumifikacije, uzrok smrti nije mogao biti utvrđen tokom forenzičkog pregleda“, rekao je u aprilu Jurij Bjelousov, šef odeljenja za ratne zločine u državnom tužilaštvu. Prema njegovim rečima, na telu je bilo mnogo znakova mučenja i zlostavljanja – ogrebotine na koži i modrice na raznim delovima tela, kao i slomljeno rebro.

Tragovi mučenja

Stručnjaci su takođe pronašli moguće znake da je Roščina bila izložena električnim šokovima. „Povrede su joj nanete tokom života. Stoga je veoma verovatno da je mučena“, zaključio je tada Bjelousov.

Ukrajinski istražitelji su potvrdili projektu Viktorija da telo pokazuje znake obdukcije koja je već obavljena u Rusiji. Reporteri projekta su takođe saznali da nedostaju neki unutrašnji organi: mozak, očne jabučice i deo traheje. Međunarodni stručnjak za patologiju koga su konsultovali rekao je da bi uklanjanje ovih organa moglo da prikrije smrt gušenjem ili davljenjem, jer bi se to na tim mestima utvrdilo.

Generalno tužilaštvo Ukrajine pokrenulo je krivični postupak o nestanku Viktorije Roščine. Slučaj se tretira kao „ratni zločin povezan sa ubistvom sa predumišljajem“.

Zarobljeni u „paklu na zemlji“

Viktorija Roščina je već bila u zatočeništvu: u martu 2022. godine uhapsile su je ruske bezbednosne službe u Berdjansku, na jugu Ukrajine, pod optužbom za špijunažu i zatvorile. Deset dana kasnije, mlada reporterka je puštena u zamenu za ruske vojnike i vraćena u Zaporožje.

Dve godine kasnije, nestala je tokom još jednog putovanja na okupirane teritorije – odakle se nikada nije vratila. Njena porodica je izgubila kontakt sa njom 3. avgusta, a skoro godinu dana se smatrala nestalom. Tek u maju 2024. godine Rusija je zvanično potvrdila da je uhapšena i da se nalazi na teritoriji Ruske Federacije. Do tada se ništa nije znalo o njenoj sudbini.

Zatvor u kojem je poslednji put bila zatvorena opisan je kao brutalno mesto. Tetjana Katričenko iz Medijske inicijative za ljudska prava naziva zatvor u Taganrogu „paklom na zemlji“. Branitelji čeličane Azovstal u Mariupolju su posebno zatvoreni tamo. Oslobođeni zatvorenici govorili su o užasnim torturama. Roščina je tamo bila zatvorena sama u ćeliji najmanje od maja do septembra 2024. godine.

„Čvrsto je stajala iza svojih uverenja“

Njena smrt izazvala je zaprepašćenje među njenim kolegama i brojne izraze saučešća. Glavna urednica portala Grati, Tetjana Kosak, rekla je da je Viktorija Roščina bila „hrabra“ i da je „čvrsto stajala iza svojih uverenja“. Bila je talentovana novinarka sa velikom profesionalnom budućnošću. „Ali tokom rata, sve njene inhibicije su slomljene, zbog čega je prvo zarobljena“, rekla je Kosak.

„Vika je bila jedna od najtežih novinarki sa kojima sam ikada radio“, napisao je Jevgen Buderazki, zamenik glavnog urednika Ukrajinske pravde. Ponekad je, kaže, bila nepodnošljiva. Svaku ispravku je shvatala lično: „Ali šta god da se desilo, Vika je ostala verna sebi kao novinarka. Niko je nije mogao zaustaviti kada je nešto naumila. Rusija ju je ubila, šta god da sada tamo govore.“

29 novinara u ruskom zatočeništvu

Prema podacima međunarodne nevladine organizacije Reporteri bez granica (RSF), ukupno 29 ukrajinskih medijskih radnika trenutno se nalazi u ruskom pritvoru. „Duboko smo šokirani smrću Viktorije Roščine i izražavamo saučešće njenim voljenima“, rekla je izvršna direktorka RSF-a Anja Osterhaus kada je vest objavljena. „Tokom 15 meseci njenog pritvora, ruske vlasti nisu komentarisale razloge ili optužbe. Uprkos višestrukim pokušajima Reportera bez granica i porodice Roščine, nije bilo znakova života“, dodala je Osterhaus.

Državna medalja za novinarke

U maju je ukrajinski parlament zatražio od predsednika Volodimira Zelenskog da posthumno dodeli Viktoriji Roščini titulu „Heroina Ukrajine“. Za predlog je glasalo 246 poslanika. „Sve odgovarajuće istrage su u toku. Kada budu završene, predsednik će Viktoriji Roščini dodeliti državno odlikovanje. Odluka je već doneta“, potvrđeno je iz kabineta predsednika.