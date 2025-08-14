Slušaj vest

Deca u Litvaniji učiće da upravljaju dronovima kao deo napora ove baltičke države da ojača svoj kapacitet za suočavanje sa bilo kakvom budućom pretnjom od Rusije.

Vlada planira da obuči više od 22.000 ljudi, uključujući osmogodišnju decu.

U zajedničkoj inicijativi ministarstava odbrane i prosvete, vlada je u utorak objavila da želi da poduči više od 22.000 ljudi veštinama upravljanja dronovima kao deo napora da se „proširi obuka civilnog otpora“. Program će biti prilagođen različitim starosnim grupama. Učenici trećeg i četvrtog razreda, uzrasta od osam do deset godina, naučiće da sklapaju i upravljaju jednostavnim dronovima, dok će srednjoškolci projektovati i proizvoditi delove i učiti da upravljaju naprednim modelima.

Kao i susedne Estonija i Letonija, Litvanija, zemlja sa 2,8 miliona stanovnika koja se graniči sa ruskom eksklavom Kalinjingrad i Belorusijom, nalazi se u stanju visoke pripravnosti od početka ruske invazije na Ukrajinu.

Percepciju pretnje u baltičkim državama pojačalo je jučerašnje proterivanje ruskog diplomate iz Estonije. Ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna rekao je da je razlog „konstantno mešanje“ u državne poslove.

„Dotični diplomata je bio direktno i aktivno umešan u podrivanje ustavnog poretka i pravnog sistema Estonije... Stalno mešanje ruske ambasade u unutrašnje poslove Republike Estonije mora prestati“, rekao je Cahkna.

Litvanska vlada planira da investira 3,3 miliona evra u specijalizovanu opremu, uključujući FPV („pogled iz prvog lica“) dronove za upotrebu u zatvorenom i na otvorenom, sisteme za kontrolu i prenos videa, kao i mobilnu aplikaciju za obuku.

Ministarka odbrane Dovile Šakalijene najavila je ambiciozan plan: „Planiramo da 15.500 odraslih i 7.000 dece stekne veštine upravljanja dronovima do 2028. godine. U septembru ćemo otvoriti centre za upravljanje dronovima u Jonavi, Taurageu i Kedainjaju, a do 2028. godine ćemo otvoriti još šest centara u drugim regionima Litvanije.“

Najmlađi učesnici će učiti kroz igre i eksperimente

Obuku će sprovoditi Litvansko udruženje strelaca u saradnji sa Litvanskom agencijom za neformalno obrazovanje. Tomas Godljauskas, zamenik ministra odbrane, rekao je da će obuka biti vannastavna aktivnost koja „povećava tehničku pismenost“ dece.

„Najmlađi učesnici će se baviti jednostavnom konstrukcijom i pilotiranjem dronova kroz igre i eksperimente. Učenici srednjih škola će naučiti osnove programiranja dok pilotiraju i konstruišu dronove za upotrebu u zatvorenom prostoru, dok će učenici starijih razreda srednje škole dizajnirati 3D delove dronova i konstruisati FPV dronove“, rekao je on.