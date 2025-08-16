Slušaj vest

Rukovodstvo Južnotirolske zdravstvene kompanije danas je odlučilo da obustavi upotrebu specifičnog deterdženta za pranje posuđa u svim bolnicama u italijanskoj pokrajini Bolcano nakon smrti dve bebe.

Sumnja se da je proizvod potencijalno kontaminiran.

Odluka je doneta nakon smrti dve prevremeno rođene bebe na Odeljenju intenzivne nege novorođenčadi.

Navodi se da je mera naložena od strane pravosuđa preko jedinice karabinjera "isključivo kao mera predostrožnosti i dok se ne završe dodatne provere".

Deset prevremeno rođenih beba trenutno je hospitalizovano na Odeljenju intenzivne nege novorođenčadi, a njihovo zdravstveno stanje je stabilno. Uprava bolnice naglašava da porodilište i sva ostala odeljenja i službe bolnice u Bolcanu rade normalno.

Udruženje Fulop, koje godinama vodi kampanju protiv bolničkih infekcija i otpornosti na antibiotike, zatražilo je zvaničan uvid u dokumente kako bi razjasnilo okolnosti smrti dvoje novorođenčadi u noći između 12. i 13. avgusta.

- Podneli smo zahtev za pristup dokumentaciji upravi Južnotirolskog zdravstvenog preduzeća kako bismo odmah razjasnili ovu dramatičnu smrt - navodi se u saopštenju koje su potpisali predsednik udruženja, Rafaele di Monda, i predsednica njegove opservatorije, Eleonora Koleta.

Takođe su najavili održavanje generalnih skupština o infekcijama povezanim sa zdravstvenom zaštitom u novembru u Napulju, na koje će pozvati i ministra zdravlja Oracija Skilačija, sa kojim već sarađuju na ovoj temi.

- Ovo je još jedan slučaj koji se dodaje na dugačku listu od oko 14.000 žrtava koje svake godine beležimo u Italiji - rekli su Di Monda i Koleta i dodali: