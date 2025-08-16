Slušaj vest

Izraelski krajnje desničarski ministar bezbednosti Itamar Ben Gvir objavio je ove nedelje video na kojem se ruga najpoznatijem palestinskom zatvoreniku tokom posete zatvoru, što je izazvalo negodovanje među njegovim pristalicama.

To je prvi put posle mnogo godina da se Marvan Barguti, 66-godišnjak koji služi pet doživotnih kazni zatvora nakon što je 2002. godine osuđen zbog svoje uloge u planiranju napada u kojima je ubijeno pet izraelskih civila, pojavio u javnosti, izveštava CNN. Na snimku izgleda mršavo i iscrpljeno, blago klimajući glavom.

U snimku koji traje 13 sekundi, Itamar Ben Gvir provocira i preti Bargutiju rečima: „Ko god naudi izraelskom narodu, ko god ubije decu, ko god ubije žene, uništićemo ga“.

Barguti pokušava da odgovori rečima: „Znate...“ ali ga Ben Gvir odmah prekida: „Ne, ne, to morate znati, kroz istoriju.“

Snimak se potom naglo prekida. Ben Gvir ga je objavio na svom Telegram kanalu u petak ujutru.

Itamar Ben Gvir Foto: DEBBIE HILL / UPI / Profimedia

Ankete javnog mnjenja konstantno ga pokazuju kao najpopularnijeg palestinskog političara, a godine provedene u zatvoru samo su povećale njegovo divljenje među Palestincima. Uprkos doživotnoj kazni zatvora, neki ga vide kao mogućeg naslednika dugogodišnjeg predsednika Palestinske uprave Mahmuda Abasa.

Marvan Barguti Foto: Nidal Al-Wahidi / Zuma Press / Profimedia

Bargutija retko viđa javnost, ponekad prođu godine između objavljivanja snimaka ili fotografija. Pa ipak, on ostaje izuzetno uticajan i smatra se jednom od retkih osoba koje bi mogle da ujedine palestinsko društvo oko jednog vođe.

Palestinci su nekoliko puta pokušali da obezbede njegovo oslobađanje, navodno tokom pregovora o prekidu vatre u tekućem ratu. Ali Izrael je odbio da razmotri njegovo oslobađanje.

Objavljivanje videa izazvalo je brzu reakciju palestinskih zvaničnika, koji su osudili i Ben Gvirovu poruku i Bargutijevo stanje. Prema njegovoj porodici i Društvu palestinskih zatvorenika, Barguti je u samici od 7. oktobra 2023. godine.

Njegova supruga, Fadva Al Barguti, rekla je da ga u početku nije prepoznala. „Možda deo mene čak ni ne želi da prizna sve što tvoje lice i telo izražavaju“, napisala je na društvenim mrežama.

Rođak Marvana Bargutija rekao je za CNN da snimak prikazuje „najstrašniju stvar“, dodajući da njegov rođak izgleda „toliko mršavo“ i „toliko izgladnelo“, što je, kako tvrdi, rezultat „gladovanja u zatvoru“.

Na pitanje koja je bila Ben Gvirova motivacija da ponizi Bargutija, Mustafa Barguti je rekao da krajnje desničarski ministar „nije ponizio Marvana - ponizio je samog sebe“.

„Ne možete ponižavati čoveka koji je oslabljen time što je zatvoren u ćeliji“, rekao je. „U stvarnosti, on je ovim ponašanjem ponizio izraelsku vladu.“

Nije jasno zašto je Ben Gvir objavio video, koji je, izgleda, snimljen u zatvoru visoke bezbednosti na jugu Izraela gde je Barguti pritvoren. Krajnje desničarski ministar nacionalne bezbednosti poznat je po svojim provokativnim izjavama i sam je odslužio kaznu u zatvoru zbog podsticanja na arapski terorizam.

Potpredsednik Palestinske uprave Husein el Šeik nazvao je Ben Gvirove pretnje „vrhuncem psihološkog, moralnog i fizičkog terora nad zatvorenicima i kršenjem međunarodnih i humanitarnih konvencija i normi“.