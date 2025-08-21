Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države nisu podržale zajedničku izjavu članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom se osuđuju postupci Rusije u avgustu 2008. godine u Gruziji, što je prvi put za 17 godina da SAD nisu učestvovale u sličnom zajedničkom stavu, objavio je list "Komersant". Glasanje se održalo povodom godišnjice rusko-gruzijskog rata.

Deklaraciju su potpisale evropske zemlje u Savetu - Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Slovenija, Danska i Grčka, izražavajući podršku "suverenitetu i teritorijalnom integritetu Gruzije u okviru njenih međunarodno priznatih granica".

Potpisnici su uporedili prisustvo ruskih trupa u Abhaziji i Južnoj Osetiji sa aktuelnom situacijom u Ukrajini, preneo je TASS.

U deklaraciji je istaknuta zabrinutost zbog napora za aneksiju, nezakonitih pritvaranja Gruzijaca, ograničenja obrazovanja na njihovom maternjem jeziku, štete nanesene gruzijskom kulturnom nasleđu i drugih kršenja zakona. Osudila je ubistva Davita Bašarulija, Gige Othozorije, Arčila Tatunašvilija, Tamaza Ginturija, Vitalija Karbaje i Iraklija Kvaračelije, pozivajući na odgovornost.

Takođe je naglašeno pravo raseljenih lica da se vrate svojim domovima i pozvala Rusiju da povuče svoje snage sa teritorije Gruzije i povuče priznanje Abhazije i Južne Osetije kao nezavisnih država.

Ruski predstavnik pri UN Dmitrij Poljanski rekao je da su "oni koji se protive tom procesu zainteresovani da Gruziju pretvore u pijuna za svoje geopolitičke interese".

Sukob je izbio 8. avgusta 2008. kada je Gruzija napala Južnu Osetiju nakon čega je Rusija intervenisala u odbranu građana i svojih mirovnjaka u regionu.

U petodnevnom sukobu poginulo je više od 1.000 ljudi, uključujući 72 ruska vojnika.

Rusija je 26. avgusta 2008. priznala nezavisnost Južne Osetije i Abhazije.

Savet bezbednosti UN ima 15 članica, uključujući pet stalnih - SAD, Veliku Britaniju, Rusiju, Francusku i Kinu. Tradicionalno, na godišnjicu rata, članice Saveta bezbednosti izdaju zajedničko saopštenje u kojem podržavaju Gruziju. SAD se pridružuju ovim saopštenjima svake godine od 2018. godine, ali ove godine to nisu učinile.

