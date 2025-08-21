Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države nisu podržale zajedničku izjavu članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom se osuđuju postupci Rusije u avgustu 2008. godine u Gruziji, što je prvi put za 17 godina da SAD nisu učestvovale u sličnom zajedničkom stavu, objavio je list "Komersant". Glasanje se održalo povodom godišnjice rusko-gruzijskog rata.

Deklaraciju su potpisale evropske zemlje u Savetu - Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Slovenija, Danska i Grčka, izražavajući podršku "suverenitetu i teritorijalnom integritetu Gruzije u okviru njenih međunarodno priznatih granica".

Potpisnici su uporedili prisustvo ruskih trupa u Abhaziji i Južnoj Osetiji sa aktuelnom situacijom u Ukrajini, preneo je TASS.

U deklaraciji je istaknuta zabrinutost zbog napora za aneksiju, nezakonitih pritvaranja Gruzijaca, ograničenja obrazovanja na njihovom maternjem jeziku, štete nanesene gruzijskom kulturnom nasleđu i drugih kršenja zakona. Osudila je ubistva Davita Bašarulija, Gige Othozorije, Arčila Tatunašvilija, Tamaza Ginturija, Vitalija Karbaje i Iraklija Kvaračelije, pozivajući na odgovornost.

Takođe je naglašeno pravo raseljenih lica da se vrate svojim domovima i pozvala Rusiju da povuče svoje snage sa teritorije Gruzije i povuče priznanje Abhazije i Južne Osetije kao nezavisnih država.

Ruski predstavnik pri UN Dmitrij Poljanski rekao je da su "oni koji se protive tom procesu zainteresovani da Gruziju pretvore u pijuna za svoje geopolitičke interese".

Sukob je izbio 8. avgusta 2008. kada je Gruzija napala Južnu Osetiju nakon čega je Rusija intervenisala u odbranu građana i svojih mirovnjaka u regionu.

Južna Osetija 2008. godine Foto: DMITRY KOSTYUKOV / AFP / Profimedia, KAZBEK BASAYEV / AFP / Profimedia, ANDREI SMIRNOV / AFP / Profimedia, ANDREI SMIRNOV / AFP / Profimedia, KAZBEK BASAYEV / AFP / Profimedia

U petodnevnom sukobu poginulo je više od 1.000 ljudi, uključujući 72 ruska vojnika.

Rusija je 26. avgusta 2008. priznala nezavisnost Južne Osetije i Abhazije.

Ne propustitePlanetaUKRAJINCI SA FRONTA PORUČUJU: Kakva predaja? Posle svih žrtava koje smo podneli, to smo mogli na početku rata
ukrajinski-vojnici-sa-zastavom-slavjansk.jpg
PlanetaBRITANIJA SPREMNA DA BRANI NEBO NAD UKRAJINOM?! London spreman da šalje vojsku za logističku podršku i obuku
eurofajter02.jpg

Savet bezbednosti UN ima 15 članica, uključujući pet stalnih - SAD, Veliku Britaniju, Rusiju, Francusku i Kinu. Tradicionalno, na godišnjicu rata, članice Saveta bezbednosti izdaju zajedničko saopštenje u kojem podržavaju Gruziju. SAD se pridružuju ovim saopštenjima svake godine od 2018. godine, ali ove godine to nisu učinile.

Novi proruski predsednik Gruzije položio je zakletvu, Salome Zurabišvili nevoljno napušta funkciju Foto: EPA/David Mdzinarishvili

Tokom Trampove administracije, Vašington je promenio svoju retoriku o takvim sukobima, navodeći promociju mira. SAD su prestale da podržavaju rezolucije Generalne skupštine koje su direktno pominjale rusku agresiju u Ukrajini i umesto toga su počele da predlažu blaže, alternativne rezolucije.

(Kurir.rs/TASS/Kommersant.ru)

Ne propustitePlanetaUKRAJINCI IMAJU RAKETU DOMETA 3.000 KM, MOGU DA BIRAJU METU U RUSIJI! Zelenski objavio da je FLAMINGO prošao test i najavio masovnu proizvodnju (FOTO)
zelenski.jpg
PlanetaOVO SU DETALJI STRAVIČNOG IZNENAĐENJA ZA PUTINOVOG GENERALA: Ostao je bez ruke i noge, pogledajte strašan snimak (VIDEO)
ruski general.jpg
PlanetaCELA UKRAJINA NOĆAS NIJE SPAVALA OD KINŽALA I OVA MAPA TO POKAZUJE! Odavno nije bilo ovakvog ruskog udara raketama i dronovima, dignuti NATO avioni, ima mrtvih
ukrajina.jpg
PlanetaOVAJ ČOVEK JE RUSIMA PREDAO NUKLEARNE BOMBE I SADA SE KAJE Upozorenje ukrajinskog diplomate koji je 90-ih pregovarao sa Moskvom: TRAMPE, ČINIŠ VELIKU GREŠKU
tramp.jpg