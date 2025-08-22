Slušaj vest

Nakon što je ranije danas rekao da će imati „veliku objavu“ u Ovalnom kabinetu, predsednik SAD Donald Tramp je otkrio da je reč o mestu gde će se održati žreb za Svetsko prvenstvo.

Tramp je, naime, najavio da će žreb za grupe Svetskog prvenstva, koje će se sledeće godine održati u SAD, Kanadi i Meksiku, biti održan 5. decembra u Kenedi centru u Vašingtonu. Istovremeno, najavio je da bi ruski predsednik Vladimir Putin mogao da dođe na Svetsko prvenstvo kao gost .

„Verujem da će doći, u zavisnosti od toga šta se desi. Možda hoće, možda neće, u zavisnosti od toga šta se desi“, rekao je.

Neposredno pre toga, iz fioke je izvadio fotografiju sebe i Putina na Aljasci.

- Poslao mi je neko ko zaista želi da ide na Svetsko prvenstvo. Sviđa mi se fotografija. Iskazao je poštovanje prema meni i našoj zemlji, ali ne i prema drugima.

Novinari su ga pitali o ruskom napadu na američku kompaniju u Ukrajini, na šta je Tramp odgovorio da „nije srećan“.

- Nisam srećan ni zbog čega što ima veze sa ovim ratom. Mislim da ćemo u naredne dve nedelje saznati kuda će to otići i bolje bi mi bilo da budem veoma srećan.

Trampu je društvo u Beloj kući, pored potpredsednika Vensa, pravio i njegov novi veliki prijatelj, predsednik FIFA Đani Infantino.

„Svetsko prvenstvo će doneti više od 30 milijardi dolara američkoj ekonomiji i stvoriti 185.000 američkih radnih mesta. Nijedan drugi sportski događaj ne privlači više pažnje i više navijača. Veoma se radujem žrebu“, dodao je Tramp.

FIFA i UEFA su 28. februara 2022. godine suspendovale ruske reprezentacije i klubove iz svih međunarodnih takmičenja zbog invazije na Ukrajinu. Ta odluka i dalje važi.

UEFA je 2024. putem zvanične notifikacije potvrdila da Rusija nije uključena u kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026.  Dodatno, žreb za kvalifikacionu rundu (UEFA) održan je 13. decembra 2024, a među 54 prijavljene reprezentacije nije bila Rusija, čija je prijava poništena.

Kada kvalifikacije započnu i žreb bude održan, pravila ne dozvoljavaju naknadne izmene ili uključivanje novih timova.

