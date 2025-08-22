Slušaj vest

Ukrajinac Serhij K. (49), osumnjičen za koordinaciju napada na gasovod „Severni tok“, uhapšen je na severu Italije na osnovu evropske poternice koju su izdale nemačke vlasti.

Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni je bivši pripadnik ukrajinske tajne službe i specijalnih snaga ukrajinske vojske, javlja „Skaj njuz“ .

Iako je ukrajinska vlada dosledno negirala bilo kakvu umešanost u eksplozije, još uvek nije poznato da li je osumnjičeni bio na aktivnoj dužnosti u vreme napada na gasovod 2022. godine.

Detalji hapšenja na odmoru

Serhij K. je pronađen u hotelu sa tri zvezdice La Peskača u San Klementeu, blizu Riminija, gde je bio na odmoru sa suprugom i dvoje dece. Italijanski karabinjeri su upali u njegovu hotelsku sobu, a on nije pružao otpor hapšenju.

Izvori bliski istrazi kažu da je njegov bungalov pretražen i da je ispitivano osoblje hotela i da nisu pronađeni dodatni dokazi niti oružje.

1/15 Vidi galeriju Eksplozija na gasovodu Severni tok Foto: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT, Printscreen Twitter

Stigao je na italijansku obalu ranije ove nedelje, prešavši granicu u utorak automobilom sa ukrajinskim registarskim tablicama. Putovao je koristeći svoj pasoš i prijavio se u hotel pod svojim pravim imenom, što je automatski pokrenulo upozorenje na policijskim serverima. Jedan od njegova četiri člana porodice imao je putnu ispravu izdatu u Poljskoj.

Odbacio sve optužbe

Nakon hapšenja, Serhij K. je prebačen u zatvor u Bolonji, gde čeka odluku o ekstradiciji. Iako je zamenik bolonjskog tužioca Licija Skaljarini odobrila nemački zahtev, osumnjičeni je na sudu izjavio da se protivi ekstradiciji, što bi moglo da odloži ceo proces.

Tokom ispitivanja, on je negirao sve optužbe, tvrdeći da je u vreme sabotaže bio u Ukrajini. Rekao je da je u Italiju otputovao iz porodičnih razloga.

Sud je najavio da će sledeće ročište, na kojem će se odlučivati o njegovoj ekstradiciji, biti održano 3. septembra. Do tada, on ostaje u pritvoru. Dok je izlazio iz sudnice, napravio je gest trozupca prema okupljenim medijima, simbol ukrajinskog nacionalnog identiteta.

Za šta ga optužuju?

On je u Nemačkoj optužen za zaveru radi izazivanja eksplozija, neustavnu sabotažu i uništavanje kritične infrastrukture. Nemački tužioci sumnjaju da je bio deo grupe koja je postavila eksplozivne naprave na gasovode u blizini danskog ostrva Bornholm u septembru 2022. godine.

Prema optužnici, Sergij i njegovi saučesnici isplovili su jedrilicom iz nemačke luke Rostok kako bi izveli napad u kojem su teško oštećena tri cevovoda kojima se ruski gas transportuje u Evropu.

Širi kontekst i druga istraživanja

Napad na Severni tok predstavljao je značajnu eskalaciju sukoba u Ukrajini i dodatno produbio energetsku krizu u Evropi. Iako je izveštaj američke obaveštajne službe iz 2023. godine ukazivao na proukrajinsku grupu, niko nije zvanično preuzeo odgovornost.