Slušaj vest

Satelitski snimci otkrivaju da Rusija poslednje dve godine gradi ogromnu špijunsku bazu na obali Baltičkog mora, piše Newsweek.

Istraživači otvorenog koda iz projekta Točnij tvrde da se špijunski objekat nalazi u Kalinjingradskoj oblasti, ruskoj poluenklavi koja se nalazi između članica NATO-a Poljske i Litvanije.

Prema njihovim izveštajima, objekat je počeo da dobija oblik u martu 2023. godine i sada je skoro završen. Veruju da je u pitanju kružni antenski niz (CDAA), vojna instalacija namenjena za radio-obaveštajne svrhe ili komunikacije, koja se nalazi u Černjahovskom okrugu, južno od vazduhoplovne baze koju koristi ruska Baltička flota.

Sistemi CDAA, koje su SAD i Sovjetski Savez intenzivno koristili tokom Hladnog rata, koriste se za pronalaženje pravca signala, elektronsko nadgledanje i podmorničku komunikaciju. Rusija bi mogla da koristi ovaj objekat za presretanje radio komunikacija NATO-a.

Analiza satelitskih snimaka sugeriše da bi antenski niz, koji se nalazi oko 95 kilometara od baltičke obale, mogao da se proteže do 1.600 metara u prečniku, što ga čini „značajno većim od poznatih CDAA sistema“, navode istraživači iz projekta Točnij. Iako je teško izvući konačan zaključak, istraživači ukazuju na nekoliko karakteristika koje ukazuju da je u pitanju CDAA.

„Ovo uključuje kružnu konfiguraciju sa nekoliko ravnomerno raspoređenih tačaka iskopa za vertikalne antene, radijalni razvoj iskopa od centralnog čvorišta što ukazuje na buduće podzemne kablove i uspostavljanje bezbednosnog perimetra“, objavili su.

Istraživači su prvi put primetili lokaciju tokom rutinskih pregleda satelitskih snimaka zbog njene „neobične geometrije, impresivne veličine, udaljene lokacije i potencijalnog strateškog značaja“. Do sredine avgusta ove godine, lokacija je imala završen granični zid, pristupnu tačku sa kontrolnim punktom i „obrazac koncentričnih krugova“.

„Ovo izgleda kao mesta iskopavanja gde bi se mogli postaviti stubovi, koji bi se mogli koristiti za podupiranje antena“, pojasnili su iz Točnija.

„Uspostavljanje strukture slične CDAA u ovom regionu ima strateškog smisla“, smatraju. „Takva instalacija bi omogućila Rusiji da prati elektronske komunikacije NATO-a širom Istočne Evrope i Baltičkog regiona.“

Dodaju da bi objekat mogao da komunicira sa podmornicama u Baltičkom moru ili Severnom Atlantiku i „da podržava pasivno prikupljanje obaveštajnih podataka, što je u skladu sa širom ruskom doktrinom elektronskog ratovanja“.

Snažno militarizovani Kalinjingrad je izuzetno geopolitički važan region za Kremlj jer je najzapadnija teritorija Rusije i garantuje slobodu plovidbe i preleta u Baltičkom moru.

„Iako je još uvek u izgradnji, ova nova instalacija u Kalinjingradu će verovatno biti ključna tačka u ruskoj arhitekturi strateške signalne obaveštajne i komunikacione tehnologije. Predstavlja most između tehnologije Hladnog rata i moderne vojne doktrine“, zaključili su analitičari.