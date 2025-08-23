Slušaj vest

Šef Ukrajinske službe bezbednosti (SBU), Vasil Maljuk, otkrio je neverovatne detalje o operaciji „Paukova mreža“, tajnom napadu dronom na nekoliko ruskih vojnih aerodroma koji se dogodio početkom juna ove godine.

U intervjuu za kanal „Mi smo Ukrajina“ 12. avgusta, Maljuk je govorio o neobičnim i rizičnim izazovima sa kojima su se suočili tokom planiranja, izveštava united24media.com.

Maljuk je objasnio kako je SBU primenila iskustvo stečeno u borbi protiv organizovanog kriminala, posebno narko-kartela, kako bi besprekorno prebacila opremu preko granice.

„Detaljno smo proučili kako međunarodni narko-karteli tajno isporučuju zabranjenu robu u razne delove sveta, bez upozorenja carinskih ili graničnih vlasti...“, rekao je, povlačeći paralelu sa prvim napadom na Krimski most.

„Ako čitate između redova, mislim da su mnogi primetili određene paralele između prvog napada na Krimski most - kada je kamion prevozio 21 tonu eksploziva - i operacije „Paukova mreža“, dodao je Maljuk.

Prepreke na neprijateljskoj teritoriji

Isporuka opreme Rusiji, koja je pod strogim sankcijama, predstavljala je ogroman logistički izazov, priznao je šef SBU. Međutim, korupcija unutar ruske carine pokazala se kao neočekivana prednost. Maljuk je opisao da su prošli kroz „sedam krugova pakla“ da bi realizovali plan, koji je na kraju odložen za mesec dana zbog bizarnog razloga - pijanstva ruskih vozača.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na baze u kojima su bombaderi širom Rusije Foto: Twitter

„Planirali smo da delujemo pre 9. maja, ali su toliko pili na Uskrs... nismo mogli da dođemo do naših izvora. Jedan vozač je nestao, pa drugi. Onda je došla proslava 1. maja, i oni su nestali na nedelju dana. Onda 9. maj. Zbog toga smo praktično izgubili mesec dana“, rekao je Maljuk.

Improvizacija koja je spasila misiju

Operacija je skoro propala kada je jedan od saradnika slučajno aktivirao krov mobilne drvene kabine u kojoj su bili sakriveni dronovi, ispred vozača. Tim je morao brzo da improvizuje. Izmislili su priču da su dronovi zapravo specijalizovani uređaji za praćenje divljih životinja i otkrivanje krivolovaca.

„Vozač je imao 63 godine, nije bio baš tehnički potkovan, i poverovao je u to“, otkrio je Maljuk.

Izvršenje i rezultati

Operacija „Paukova mreža“ pokrenuta je 1. juna, a usmerena je na aerodrome Olenja, Belaja, Djagilevo i Ivanovo. Napadnuti su ruski avioni A-50, Tu-95 i Tu-22M3. Prema izvoru SBU, u napadu je oštećeno ili uništeno 41 ruski avion, što je oko 34% strateških nosača raketa stacioniranih u ovim bazama.

Samo planiranje je trajalo više od 18 meseci. SBU je prvo prokrijumčarila FPV dronove u Rusiju, a zatim mobilne drvene kabine sa uvlačnim krovovima u kojima su bili skriveni. Na dan napada, krovovi su otvoreni daljinski, što je omogućilo lansiranje dronova ka ciljevima.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su svi saradnici uključeni u organizaciju uspešno evakuisani iz Rusije. Uprkos tome, Moskva je stavila na poternicu 37-godišnjeg ukrajinskog državljanina Artema Timofejeva, navodnog vlasnika kamiona korišćenih u operaciji.