Ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu za izvoz nafte, koje je poslednjih dana podsticao američki predsednik Donald Tramp, otkrili su koliko delovi Evrope i dalje zavise od moskovskih energetskih zaliha i naftovoda, čak i u četvrtoj godini rata, piše Volstrit žurnal.

Ovog meseca, kijevske snage su tri puta pogodile glavni naftovod Družba, koji transportuje rusku i kazahstansku sirovu naftu u Centralnu i Istočnu Evropu, prekidajući protok i izazivajući gnevne reakcije regionalnih lidera.

Putin ne razume ništa osim sile

Nakon najnovijeg udara u četvrtak uveče, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obećao je da će povećati pritisak na Moskvu. Time je ponovio Trampovu poruku da Ukrajina može pobediti samo ako udari agresora na njenoj teritoriji.

„Veoma je teško, ako ne i nemoguće, pobediti u ratu bez napada na zemlju koja vrši invaziju“, napisao je Tramp ranije na društvenoj mreži Truth Social. Samo nekoliko sati kasnije, Zelenski je izjavio da ruski predsednik Vladimir Putin „ne razume ništa osim moći i pritiska“, obećavajući da će nastaviti represije duboko u Rusiji.

Napad na naftovod Družba

Ukrajinski napadi dronova i raketa, uključujući američke rakete Himars, onesposobili su delove gigantskog naftovoda Družba, najvećeg na svetu. Ovaj cevovod isporučuje sirovu naftu iz jugoistočne Rusije u Nemačku, Slovačku i Mađarsku. Prema rečima ruskih zvaničnika, napad u četvrtak je teško oštetio benzinsku pumpu u blizini grada Brjanska, zaustavivši dalje isporuke. Procenjuje se da će popravke trajati pet do sedam dana, pod uslovom da ne bude novih napada.

Zavisnost od ove rute je ogromna. Istočna Nemačka, uključujući Berlin i njegov međunarodni aerodrom, u velikoj meri zavisi od uvoza kazahstanske sirove nafte koja stiže preko Družbe. Mađarska i Slovačka se u potpunosti oslanjaju na ovaj cevovod za svoje energetske potrebe.

Nema na zalihama

Situacija je već kritična. U Nemačkoj, generalni direktor rafinerije PCK u Švedu, koja snabdeva šire područje Berlina, upozorio je da će zalihe nafte trajati samo do ponedeljka. Dok je portparol nemačkog Ministarstva ekonomije insistirao da zalihe kazahstanske nafte nisu pogođene, on je priznao da će postojeće zalihe početi da opadaju sledeće nedelje.

Rafinerija u Švedu, iako pod starateljstvom nemačke države, u većinskom je vlasništvu ruskog Rosnjefta i preko Družbe dobija oko 120.000 tona sirove nafte mesečno. Zvanično, to je nafta iz Kazahstana, ali stručnjaci smatraju da bi deo te nafte zapravo mogao biti ruski.

Mađarski premijer Viktor Orban izrazio je svoje negodovanje u poruci Trampu, koju je objavio jedan od njegovih pomoćnika: „Mađarska podržava Ukrajinu strujom i benzinom, a zauzvrat bombarduju cevovode koji nas snabdevaju. Veoma neprijateljski potez!“

Tramp je odgovorio: „Viktore, ne volim to da čujem, veoma sam ljut zbog toga. Ti si moj veliki prijatelj".

Sankcije i dvostruki standardi

Ova situacija se dešava u vreme kada Evropska unija priprema svoj 19. paket sankcija protiv Rusije. Uprkos sankcijama, blok je prošle godine uvezao ruske ugljovodonike u vrednosti od oko 23 milijarde evra i obavezao se da će potpuno eliminisati uvoz ruske nafte i gasa do kraja 2027. godine. Indirektni uvoz, kao što je ruska sirova nafta rafinisana u Indiji, ne evidentira se kao ruski.

Razmena poruka između Orbana i Trampa je u suprotnosti sa oštrijim stavom Vašingtona prema Indiji. Trampova administracija je pretila sankcijama zemljama koje kupuju rusku naftu, a visoki zvaničnici su više puta kritikovali Indiju zbog njene rafinisanja i preprodaje.