Iskusna britanska padobranka, koja je ranije ove godine poginula prilikom skoka, namerno je izvršila fatalni skok samo dan nakon što je prekinula vezu sa partnerom, potvrdile su vlasti.

Džejd Damarel, koja je pala sa visine od 4.700 metara u polje u jednom engleskom selu u okrugu Darem, 27. aprila, preminula je od povreda nastalih tupim udarcem, saopštila je sudska veštakinja Lesli Hamilton.

Smrt 32-godišnje padobranke - koja je tokom karijere izvela više od 500 uspešnih skokova - zvanično je proglašena samoubistvom, rekla je Hamilton.

Sudija je takođe sumirao poruku od Damarelinog bivšeg partnera i kolege padobranca, u kojoj je navedeno da je par prekinuo vezu noć pre njenog samoubistva.

Njeno partner je ranije identifikovan kao Ben Gudfelou, 26.

„Njih dvoje su bili nerazdvojni,“ rekao je anonimni prijatelj za Daily Mail, dodajući da su bili u vezi oko osam meseci.

„Noć pre njene smrti, Ben je prekinuo vezu. Sutradan je otišao na posao, a tada je Džejd izvršila samoubistvo“, dodao je prijatelj.

Zvanično nije jasno ko je prekinuo vezu pre Damareline smrti.

Damarel je izvršila šest padobranskih skokova dan pre svoje smrti, čulo se na istrazi.

Na svom poslednjem skoku, namerno nije otvorila glavni padobran i isključila je uređaj koji je automatski otvarao padobran na određenoj visini i brzini ako padobranac to ne uradi, rekla je Hamilton.

Obično je nosila kameru da snimi skok, ali je na poslednjem skoku nije nosila.

Hamilton je zaključio da je plavooka lepotica bila vrlo iskusna padobranka i da je namerno želela da okonča život.

Damarel je ostavila uputstva na ekranu zaključanog telefona kako da se pristupi uređaju nakon njene smrti, a na telefonu su pronađene i poruke za porodicu - uključujući izvinjenja, zahvalnost za podršku i informacije o finansijama, čulo se na istrazi.

Porodica Damarel je prihvatila odluku sudske veštakinje i zahvalila se padobranskoj zajednici na podršci nakon tragedije, ističući koliko su bili utešeni time koliko je bila poštovana, cenjena i duboko voljena.