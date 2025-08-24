Slušaj vest

Iskusna britanska padobranka, koja je ranije ove godine poginula prilikom skoka, namerno je izvršila fatalni skok samo dan nakon što je prekinula vezu sa partnerom, potvrdile su vlasti.

Džejd Damarel, koja je pala sa visine od 4.700 metara u polje u jednom engleskom selu u okrugu Darem, 27. aprila, preminula je od povreda nastalih tupim udarcem, saopštila je sudska veštakinja Lesli Hamilton.

Smrt 32-godišnje padobranke - koja je tokom karijere izvela više od 500 uspešnih skokova - zvanično je proglašena samoubistvom, rekla je Hamilton.

Sudija je takođe sumirao poruku od Damarelinog bivšeg partnera i kolege padobranca, u kojoj je navedeno da je par prekinuo vezu noć pre njenog samoubistva.

Njeno partner je ranije identifikovan kao Ben Gudfelou, 26.

Džejd Damarel Foto: Facebook

„Njih dvoje su bili nerazdvojni,“ rekao je anonimni prijatelj za Daily Mail, dodajući da su bili u vezi oko osam meseci.

„Noć pre njene smrti, Ben je prekinuo vezu. Sutradan je otišao na posao, a tada je Džejd izvršila samoubistvo“, dodao je prijatelj.

Zvanično nije jasno ko je prekinuo vezu pre Damareline smrti.

Damarel je izvršila šest padobranskih skokova dan pre svoje smrti, čulo se na istrazi.

Na svom poslednjem skoku, namerno nije otvorila glavni padobran i isključila je uređaj koji je automatski otvarao padobran na određenoj visini i brzini ako padobranac to ne uradi, rekla je Hamilton.

Obično je nosila kameru da snimi skok, ali je na poslednjem skoku nije nosila.

Hamilton je zaključio da je plavooka lepotica bila vrlo iskusna padobranka i da je namerno želela da okonča život.

Damarel je ostavila uputstva na ekranu zaključanog telefona kako da se pristupi uređaju nakon njene smrti, a na telefonu su pronađene i poruke za porodicu - uključujući izvinjenja, zahvalnost za podršku i informacije o finansijama, čulo se na istrazi.

Ne propustitePlanetaSILVANU UBIO MUŽ PRED MALOM ĆERKOM! Pokušala je da je spasi, majka vikala da beži! Terao ju je da kuva, otkriveno šta su drugi mislili o njemu
Silvana Daogaru
PlanetaŽENA UBILA MUŽA I DVOJE DECE: Trogodišnjak je ostao siroče, sve je najavila na TikToku! Nije mogla da podnese jezive vesti!
Screenshot 2025-08-21 153934.png

Porodica Damarel je prihvatila odluku sudske veštakinje i zahvalila se padobranskoj zajednici na podršci nakon tragedije, ističući koliko su bili utešeni time koliko je bila poštovana, cenjena i duboko voljena.

Porodica je rekla da je Damarel bila „briljantna, lepa, hrabra i zaista izvanredna“, dodajući da žele da doprinesu kulturi u kojoj se mentalno zdravlje dočekuje sa ljubaznošću i podrškom.

(Kurir.rs/New York post)

Ne propustitePlanetaOPASNI ALBANSKI UBICA ZAKUKAO IZ ZATVORA: U ćeliji uživa u luksuzu, kocka se i nosi PATIKE OD 600 EVRA! Krvnički likvidirao suparnika, a SMETA MU HRANA (FOTO)
albanski zatvorenik ubica.jpg
PlanetaBRITANIJA SPREMNA DA BRANI NEBO NAD UKRAJINOM?! London spreman da šalje vojsku za logističku podršku i obuku
eurofajter02.jpg
PlanetaTRUPE DESET ZEMALJA SE SPREMAJU ZA UKRAJINU! Evropi se žuri, izrada plana u toku, Francuzi i Britanci šalju STOTINE VOJNIKA, evo gde bi bili raspoređeni (FOTO)
ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ruski predsednik Vladimir Putin mapa Evrope vojska
PlanetaŠIRI SE STRAŠAN VIRUS KOJI PRENOSI KOMARAC: Simptomi mogu trajati godinama
profimedia0017430465-komarac.jpg