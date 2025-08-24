Slušaj vest

Dvojica holandskih tinejdžera starih 15 i 17 godina pronađeni su mrtvi u hotelskoj sobi u Istanbulu.

Sumnja se da su umrli od trovanja, preneo je nemački Bild.

Braća su sa ocem (57) otputovala u Istanbul na odmor. U petak uveče posetili su restoran u obližnjem kvartu Taksim.

Dok su sinovi, navodno, tamo jeli, otac nije ništa pojeo. Nakon što su se njih trojica kasnije te večeri vratili u svoj hotel, nedaleko od čuvene Plave džamije, osoblje hotela iznenada je čulo buku iz sobe. Otac je očajnički pozivao u pomoć.

"Kada sam pokucao na vrata i ušao, dvojica sinova su bila mrtva. Jedan je ležao na krevetu, drugi na podu. Kada su stigli bolničari, mogli su samo da konstatuju smrt. Otac je bio u šoku", rekao je jedan od zaposlenih.

Policija je pokrenula istragu povodom smrti tinejdžera kako bi utvrdila da li su zaista umrli od trovanja hranom. Otac je prebačen u bolnicu, gde mu je ukazana pomoć.

Opasni, a ponekad i smrtonosni incidenti ponavljaju se u Turskoj, naročito kada je reč o alkoholu. Neposredno posle Nove godine dogodilo se masovno trovanje u Istanbulu, u kojem je stradalo 34 ljudi. U maju su vlasti u prestonici Ankari saopštile da je tokom nekoliko meseci umrlo više od 100 ljudi.

Razlog je uvek isti. Ilegalno proizveden alkohol sadrži toksičnu supstancu metanol. Povećanje poreza na alkohol dodatno je podstaklo trgovinu falsifikovanim pićima.

Zbog toga Savezno ministarstvo spoljnih poslova i dalje izdaje snažno upozorenje turistima u Turskoj na svom veb-sajtu:

"Alkohol kupujte isključivo u licenciranim specijalizovanim prodavnicama. Obratite pažnju na originalno neotvoreno pakovanje i zvaničnu licencu (poreznu markicu). Loš kvalitet štampe (na markici) ili pogrešno napisane reči mogu ukazivati na falsifikovane proizvode. Izbegavajte domaću rakiju ili falsifikovan alkohol (rizik od trovanja metanolom)".

Još nije poznato da li su braća konzumirala alkohol.

(Kurir.rs/Bild.de/Telegraf.rs)

