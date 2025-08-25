Slušaj vest

Marijam Abu Daga, novinarka koja je radila za nekoliko redakcija, uključujući Asošiejted pres, ubijena je jutros tokom napada izraelske vojske na bolnički kompleks Naser u Kan Junisu, na jugu Pojasa Gaze.

„Gait, srce i dušo tvoje majke, molim te da ne plačeš za mnom, već da se moliš za mene, da bih ostala mirna", ovim rečima počinje pismo koje je palestinska novinarka Marijam Abu Daga napisala svom dvanaestogodišnjem sinu, od koga je morala biti odvojena na početku rata, kada je evakuisan.

U pismu, koje je Patrik Zaki preveo i podelio na društvenim mrežama, novinarka se direktno obraća svom sinu: „Želim da držiš glavu visoko, da učiš, da budeš bistar i poseban i da postaneš vredan čovek, sposoban da se suočiš sa životom, ljubavi moja.“

„Ne zaboravi da sam učinila sve da te usrećim, da ti bude udobno i mirno, i da je sve što sam učinila bilo za tebe“, nastavlja ona.

„Kad porasteš, oženiš se i budeš imala ćerku, daj joj ime Marijam, kao ja.“

Moaz Abu Taha, palestinski novinar koji je sarađivao sa nekim palestinskim i međunarodnim medijima, napravio je selfi sa Marijam Dagom u Kan Junisu. Oboje su poginuli u današnjem napadu.

AP je u saopštenju izrazio saučešće i istakao da je Daga redovno odlazio u bolnicu Naser u Kan Junisu mesecima tokom rata kako bi izveštavao, donoseći priče o gladnoj i neuhranjenoj deci u Gazi.

Ona nije bila jedina koja je dokumentovala glad koja je harala pojasom. Početkom avgusta, u izraelskom napadu ispred bolnice ubijeno je još šest novinara, uključujući Anasa el Šarifa, istaknutog dopisnika Al Džazire u Gazi.

I ostavio je poruku-testament za objavljivanje u slučaju smrti, upućenu svima: „Nikada nisam oklevao da prenesem istinu kakva jeste, nadajući se da će Bog posvedočiti ko je ćutao, a ko nam je gušio dah.“

"Ti si moja ljubav, moje srce, moja podrška, moja duša i moj sin - onaj zbog kojeg ponosno dižem glavu. Budi uvek sretan i čuvaj dobar glas. Molim te, Gaith: tvoja molitva, pa opet tvoja molitva, i onda opet tvoja molitva", završava pismo Marijam Abu Daga.