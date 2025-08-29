PALESTINCI PREDALI ORUŽJE! Vojsci pristiglo osam kamiona, na redu je Hezbolah! (FOTO)
Palestinske formacije u Libanu su danas predale vojsci svoje teško naoružanje koje su držale u tri izbeglička kampa na jugu te zemlje, saopštile su i libanske i palestinske vlasti.
Palestinski predsednik Mahmud Abas je tokom posete Bejrutu u maju postigao sporazum sa predsednikom Libana Žozefom Aunom kojim se predviđa ta predaja oružja.
Sprovođenje tog sporazuma je počelo 21. avgusta kada je pokret Fatah Mahmuda Abasa predao oružje u izbegličkom kampu Burdž el Baradžneh, na periferiji Bejruta.
Po podacima UN, u Libanu je 220.000 palestinskih izbeglica, mahom u kampovima koje po prećutnom dogovoru kontrolišu palestinske organizacije, a libanska vojska tamo i ne ulazi.
Libansko-palestinski komitet za dijalog je danas saopštio da je predato vojsci osam kamiona sa teškim oružjem koje je pripadalo frakcijama Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) u kampovima Rašidija, Bas i Burdž Čemali.
Fatah je najveća komponenta PLO-a, koja ne uključuje islamistički Hamas ili Islamski džihad, saveznike libanskog Hezbolaha.
Po saopštenju, proces će se nastaviti u ostalim palestinskim kampovima u Libanu. U Ramali, na okupiranoj Zapadnoj obali, portparol palestinskog predsednika Nabil Abu Rudeina potvrdio je da je predata "druga partija oružja PLO-a" iz tri kampa, u skladu sa sporazumom.
Predaja oružja palestinskih grupa deo je odluke libanskih vlasti da razoružaju sve nedržavne grupe.
Pod snažnim američkim pritiskom, libanska vlada je ovog meseca takođe zadužila vojsku da planira razoružavanje proiranskog Hezbolaha pre kraja godine.
Palestinske oružane frakcije, uključujući Hamas, preuzele su odgovornost za napade na izraelsku teritoriju tokom rata Izraela i Hezbolaha, završenog u novembru 2024. godine.
