Mađarska je objavila sankcije protiv ukrajinskog vojnog oficira odgovornog za napade na ključni naftovod Družba, koji snabdeva zemlju ruskom naftom.

Odluka, koju je danas potvrdio šef mađarske diplomatije, predstavlja novu eskalaciju u zategnutim odnosima između dve zemlje, piše Politiko.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao je da će komandantu biti zabranjen ulazak u Mađarsku, a samim tim i u „ceo šengenski prostor“.

Ova mera je usledila nakon što su ukrajinski dronovi i rakete prošle nedelje pogodili naftovod Družba na ruskoj teritoriji, koji snabdeva više od polovine mađarskog uvoza nafte.

Kasnije je potvrđeno da je to bio Robert Brovdi, komandant mađarskog porekla koji predvodi snage bespilotnih sistema u ukrajinskoj vojsci, a poznat je po pozivnom znaku „Madjar“.

„Ukrajina veoma dobro zna da je cevovod Družba od vitalnog značaja za snabdevanje energijom Mađarske i Slovačke i da takvi napadi nama štete mnogo više nego Rusiji“, poručio je Sijarto putem društvene mreže X. „Svako ko napada našu energetsku bezbednost i suverenitet mora očekivati posledice.“

Brovdi je brzo odgovorio Sijartu putem Fejsbuka, optužujući ga da je „saučesnik u umnožavanju krvavog novca“ zbog zalaganja za kontinuirani protok ruske nafte u Mađarsku. „Nabijte svoje sankcije i ograničenja posete Mađarskoj u zadnjicu“, dodao je.

Kijev je obećao da će odgovoriti na potez Budimpešte. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha danas je izjavio da će njegova zemlja „preduzeti recipročne korake“.

„Kako je bestidno objaviti ovo nakon brutalnog napada terorističke države Rusije“, napisao je na "X", aludirajući na noćne raketne i napade dronovima Moskve u kojima je poginulo najmanje 12 ljudi i oštećena zgrada delegacije EU u Kijevu.

U svojoj objavi na X-u Zelenski je istakao da, dok se Ukrajina i dalje oporavlja od jednog od najsnažnijih i najsmrtonosnijih terorističkih napada Rusije, Mađarska bez argumenata pokušava prikazati obrnutu stvarnost i okriviti Ukrajinu za rat koji se vodi na njenoj teritoriji.

"U Ukrajini smo se pozitivno odazvali svim predlozima o prekidu vatre i pravoj diplomatskoj suradnji, a jedini ko ih je odbio bila je Rusija", naveo je Zelenski.

U međuvremenu, snabdevanje naftom preko naftovoda je u potpunosti obnovljeno u četvrtak, potvrdila je slovačka ministarka ekonomije Denisa Sakova.

Ovaj diplomatski sukob dolazi u vreme kada su odnosi između Ukrajine i Mađarske na najnižoj tački, uglavnom zbog kontinuiranog protivljenja Budimpešte pristupanju Kijeva Evropskoj uniji i kupovini ruske nafte i gasa od strane Mađarske, što predstavlja ključni izvor prihoda za ratnu kasu Moskve.

Tenzije su dodatno porasle nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u nedelju nagovestio da budućnost gasovoda zavisi od ponašanja Mađarske prema Kijevu. S druge strane, mađarski premijer Viktor Orban nagovestio je da bi Budimpešta mogla da prekine snabdevanje Ukrajine električnom energijom. Mađarska i Slovačka su takođe prošle nedelje poslale zajedničko pismo EU zbog napada na gasovod, zahtevajući odgovor.