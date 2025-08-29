Slušaj vest

Na internetu kruži ruski video snimak ruskog napada na brod ukrajinske mornarice, u kojem su, kako se navodi, poginula dva ukrajinska mornara.

Operacija potrage i spasavanja je i dalje u toku, prema rečima portparola ukrajinske mornarice Dmitra Pletenjčuka.

Prve informacije su bile o jednoj mrtvoj osobi, ali je Pletenčuk potvrdio da je broj žrtava povećan, odnosno da je napad na brod rezultirao smrću dva vojnika.

„Nažalost, imamo drugu žrtvu. Operacije potrage i spasavanja su u toku. Naravno, pronaći ćemo sve naše nestale članove posade. Nekoliko vojnih lica je ranjeno, ali većina posade je bezbedna“, rekao je Pletenjčuk.

Portparol ukrajinske mornarice rekao je da ne može da potvrdi izveštaje da je brod potonuo jer su operacije spasavanja života još uvek u toku, te stoga još uvek ne mogu biti dati potpuni detalji.

„Teško je predvideti koliko će ovo trajati, to je složen posao. Kada bude završen, pružićemo informacije“, rekao je Pletenjčuk.

Portparol ukrajinske mornarice takođe je napomenuo da je Rusija imala mornaričke dronove čak i pre sveobuhvatne invazije i da je razvijala metode za njihovo korišćenje poslednjih nekoliko godina.

„Stoga ne mogu reći da je ovo nešto novo. Nije bilo prethodnih uspešnih upotreba o kojima bi Rusija mogla da govori“, dodao je.

Dmitro Pletenjčuk je juče popodne potvrdio da su ruske snage pogodile jedan od brodova ukrajinske mornarice, ubivši jednog vojnika. Dan ranije, rusko Ministarstvo odbrane preuzelo je odgovornost za napad na brod, rekavši da je u napadu učestvovao brzi bespilotni brod na ušću reke Dunav.