Ukrajinske snage izvele su operaciju uništavanja dva ključna mosta na ruskoj teritoriji, koristeći jeftine dronove za detoniranje eksploziva koji su tamo prethodno postavile same ruske snage.

Mostovi blizu granice sa Harkovskom oblašću služili su za snabdevanje ruskih trupa, a Rusi su ih minirali iz predostrožnosti u slučaju iznenadnog upada Ukrajine, piše CNN.

Uništavanje ključne infrastrukture na sopstvenoj teritoriji radi usporavanja neprijatelja je uobičajena vojna taktika. Ukrajina je sama to učinila na početku invazije u februaru 2022. godine, kada je uništila mostove do Kijeva kako bi usporila rusko napredovanje i odbranila prestonicu. Ali ovog puta, Ukrajinci su okrenuli rusku meru predostrožnosti protiv njih.

Pripadnici 58. odvojene motorizovane pešadijske brigade, koja je izvela operaciju, rekli su za CNN da su primetili neuobičajenu aktivnost oko jednog od mostova.

„Postalo je jasno da se tamo nešto dešava. Nismo mogli da letimo običnim izviđačkim dronom ispod mosta jer bi signal jednostavno nestao, pa smo leteli dronom opremljenim optičkim vlaknima“, rekao je predstavnik brigade.

Snimci drona otkrili su gomilu protivtenkovskih mina i druge municije sakrivene ispod mosta.

„Videli smo mine i udarili“, dodali su. Video se naglo prekida u trenutku udara, dok druga kamera iz daljine prikazuje snažnu eksploziju. CNN je geolocirao snimak do Belgorodske oblasti na jugu Rusije. Belgorodska oblast se graniči sa Ukrajinom, a kroz nju prolaze ruske linije snabdevanja.

Ukrajinci su takođe proverili još jedan obližnji most. „Otkrili smo da je i on miniran i udarili smo. Videli smo priliku i iskoristili je“, rekao je predstavnik brigade,

Ovaj uspeh predstavlja retku dobru vest za Kijev u vreme kada se ukrajinske snage suočavaju sa teškom situacijom na frontu i sporim, ali stabilnim napredovanjem ruskih trupa. U međuvremenu, Moskva nastavlja da izvodi gotovo svakodnevne vazdušne napade na gradove širom Ukrajine. Ruski zvaničnici se još nisu oglasili povodom uništenja mostova.

Predstavnik brigade potvrdio je za CNN da su dronovi korišćeni u napadu koštali između 600 i 725 dolara, što ovu operaciju čini izuzetno isplativom. Rušenje mosta obično zahteva skupu vođenu municiju koja se ispaljuje iz sofisticiranih sistema kao što su raketni bacači ili avioni.