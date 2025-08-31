Slušaj vest

Rusija je spremna da pruži pomoć talibanskoj vladi u Avganistanu, posebno u borbi protiv terorizma i proizvodnje narkotika, usred napora Zapada da destabilizuje zemlju, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Sergej Šojgu, kako je preneo RT .

Bivši ruski ministar odbrane istakao je da Rusija želi da pomogne ovoj zemlji na Bliskom istoku da povrati svoju poziciju kao „nezavisna, suverena država, slobodna od terorizma, rata i narkotika“.

Zapad usporava razvoj Avganistana

Kritikovao je zapadne zemlje zbog, kako je rekao, politizacije humanitarne pomoći i ometanja oporavka Avganistana.

„Zapad usporava razvoj Avganistana... vezujući pomoć isključivo za ostvarivanje sopstvenih sebičnih interesa“, napisao je Šojgu. On je naglasio da je oko 7,7 milijardi evra avganistanske državne imovine zamrznuto u inostranstvu, dodajući da bi se ta sredstva mogla koristiti za rešavanje društvenih i ekonomskih problema.

Šojgu je takođe rekao da su talibani postigli napredak u suzbijanju proizvodnje narkotika i borbi protiv terorista Islamske države, ali je upozorio na „dokumentovane prelaske boraca iz drugih regiona u Avganistan“, za koje je tvrdio da su očigledno organizovani uz pomoć zapadnih obaveštajnih službi kako bi se stvorila nestabilnost u blizini Rusije, Kine i Irana.

Avganistan ima mnogo posla pred sobom kako bi stabilizovao situaciju u zemlji.

S obzirom na preostale zapadne sankcije i probleme sa drogom i teroristima, Avganistan ima mnogo posla da stabilizuje situaciju u zemlji, rekao je Šojgu.

„Rusija je spremna da pruži pomoć talibanima u tom pogledu, uključujući razvoj saradnje u borbi protiv terorizma i narkotika... Očekujemo da će ova koordinacija, uz sveobuhvatnu podršku susednih zemalja Avganistana, doprineti njegovom ekonomskom razvoju i prosperitetu“, dodao je on.

Podsetimo se da su talibani preuzeli kontrolu nad Avganistanom 2021. godine nakon povlačenja američkih snaga iz zemlje. Haotična evakuacija sa aerodroma u Kabulu dovela je do žestokih kritika administracije bivšeg predsednika SAD Džoa Bajdena i široko je opisana kao geopolitička katastrofa za Vašington.