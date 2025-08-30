Slušaj vest

Najava otvaranja ruskih vojnih baza u Libiji i Sudanu pokreće nekoliko ključnih strateških pitanja, piše Jutarnji list.

Takvi napori nisu laki, a u složenim geopolitičkim odnosima zahtevaju još više napora, pa se svakako javljaju određena pitanja.

Prvi od njih je: Da li Rusija ima kapacitet da održi dve pomorske baze u regionu koji je u stalnoj geopolitičkoj napetosti?

Pitanje nije samo logističko, već i političko. Iako je general Kalifa Haftar ponudio Moskvi atraktivnu opciju - luku Tobruk, sa dubokim pristaništem i infrastrukturom spremnom za velike brodove i vazdušnu podršku - sve to dolazi sa ozbiljnim izazovima. Ruska mornarica već ima ograničen broj brodova koji rade u ovim vodama.

Drugo, kako piše Jutarnji list, bez obzira na silu, Rusija mora biti spremna da će njene baze u takvim kriznim područjima patiti i generisati materijalne gubitke od neprijateljskih grupa. I situacija na terenu to potvrđuje - napadi grupe Tahrir el Šalm (HTS) na vazdušnu bazu Hmeimim 2018. godine i izraelski napadi pre nekoliko godina na sirijsku Latakiju, pokazuju koliko je teško garantovati bezbednost postojećih pozicija, a kamoli dodatno proširiti.

Uprkos tome, Rusija je pokazala da se može uspešno nositi s tim i rad njenih baza nije prekinut. Tu je i faktor političke volje i stabilnosti lokalnih partnera. Haftar je već u kasnim godinama, a njegova politička budućnost je neizvesna. Rusija bi se tako mogla naći u poziciji da investira u infrastrukturu koja zavisi od krhkih ličnih saveza, bez garancija kontinuiteta saradnje. Promena režima u Siriji je to pokazala.

Konačno, Jutarnji navodi, kontekst se ne sme zaboraviti: Rusija vodi iscrpljujući rat u Ukrajini, ekonomski se nosi sa sveobuhvatnim sankcijama, dok u isto vreme nastoji da projektuje moć u Africi, Latinskoj Americi i Arktiku. Iako Lavrov i vojno rukovodstvo i dalje naglašavaju važnost širenja uticaja u Africi i Crvenom moru, pitanje ostaje otvoreno - da li Rusija ima dovoljno resursa da sve to uradi odjednom? U tom smislu, ruski vojni veterani, poput generala Leonida Ivašova, oprezni su u pogledu prognoza o sposobnosti zemlje da dugoročno održi efikasno vojno prisustvo na Mediteranu.

1/20 Vidi galeriju Najmasovniji ruski napad dronovima na Ukrajinu Foto: Facebook/ДСНС України

Fokusirajući se na pitanje resursa, oni postavljaju pitanje: Da li Rusija ima dovoljno resursa da istovremeno sprovede "specijalnu vojnu operaciju" (koja se možda bliži kraju ako nedavni pregovori između predsednika Putina i Trampa urode plodom) i izgradi dve nove baze na Crvenom moru? U tom smislu, ideja o dvostrukim bazama u Africi na Mediteranu izgleda kao pomalo rizičan potez koji bi mogao da izvrši preveliki pritisak na Moskvu.

1/15 Vidi galeriju Sastanak Trampa i Putina na Aljasci Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Odgovor na ovo pitanje možda već postoji. Iako postoje zabrinutosti i pitanja o tome da li je moguće finansirati ova dva strateška cilja u kratkom i dugom roku, realno je očekivati da će ih ruska država i vojska gurnuti. Rusija trenutno ne izračunava svoje vojne odluke koliko zapadne zemlje i odlučila se za jedan pravac; vojne i političke, od kojih ne namerava da odustane do daljnjeg. I u tom smislu, bez obzira koliko novca i resursa je potrebno, to će ih iskoristiti za postizanje tako važnih ciljeva. U svom vertikalnom, nešto autoritarnijem sistemu u odnosu na zapadni horizontalni, ovakav način donošenja odluka će doprineti bržoj realizaciji geopolitičkih interesa kao što su Tobruk i Sudan.

U ovom trenutku, Rusija se kreće u potrazi za svojim interesima u svemu ili ničemu, krećući se napred punom snagom. Oni će naći sredstva za takve projekte, ekonomija je u ratnom režimu, zemlja uspešno (suprotno zapadnim prognozama) zaobilazi trenutne sankcije (iako još uvek treba da sačekamo i analiziramo Trampove nove sankcije za naftu, u stvari stvarne sankcije ako dođu do Rusije da se bori sa njima), ona ima nove-stare saveznike i daće sve od sebe za ovako nešto. Da li će se takvi troškovi i izdaci osetiti na materijalnom stanju svojih građana u Rusiji, sekundarno je pitanje režima.

Pored finansijskih kapaciteta, postavlja se ključno pitanje koji pristup ostvarivanju geopolitičkih interesa treba preduzeti?Da li Rusija treba da uzme ono što se nudi - "za dugoročni razvoj" ili da se odlučno fokusira na jasne prioritete? U jednoj viziji, među Rusima preovladava logika mogućnosti: uzeti ono što je dostupno, čak i ako je korist vidljiva tek za deset ili dvadeset godina. Ako je otvoren prostor za bazu u Sudanu ili Libiji - uzmite ga, čak i ako trenutno nema dovoljno flote ili resursa za njegovu operativnu upotrebu. Takvo razmišljanje podseća na sovjetski pristup i Brežnjeva i Hruščova.

Ali razlika je u tome što današnja Rusija nema brodogradilišta koja je imala sovjetska država - strateški kapacitet za izgradnju velikih brodova, kao što je nekada imao u Mikolajivu, Ukrajina, sada je izgubljen. Izgradnja se odvija sporijim tempom i niko ne može sa sigurnošću reći kada (i ako) će se ta sposobnost iz sovjetskih vremena vratiti. Situacija je slična i sa ruskim trgovinskim projektima u Egiptu - sporo, ali stabilno. Takve taktike, iako rizične i bez garancije uspeha, ipak omogućavaju dugoročno prisustvo i fleksibilnost u nepredvidivom afričkom i bliskoistočnom okruženju.

S druge strane, postoje i pozivi na racionalizaciju: potrebno je jasno definisati koji su prioriteti. U regionu u kojem Rusija nema značajnu trgovinu, nema pouzdanih partnera i nema ozbiljnih ekonomskih veza - da li zaista ima smisla graditi baze? Kina nije zainteresovana za zajedničke projekte - ona ima svoju nezavisnu politiku u Africi, a saveznici ODKB-a, kao što su Jermenija, Kazahstan ili Kirgistan, verovatno neće deliti troškove i odgovornost.

Saveznik broj jedan

Ostaje samo Belorusija - retorički saveznik, ali sa ograničenim kapacitetima. Dve baze, kao što su Sudan i Tobruk, mnogi ruski analitičari smatraju neophodnim. Ali sve iznad toga već postavlja pitanje preopterećenja i geopolitičkog rasipanja. Turska ima više baza u regionu, ali Turska takođe ima različite ambicije i resurse, a Turci su vekovima prisutni u regionu. I dok je Tobruk zaista primamljiv geostrateški plen (na koji su računali i Amerikanci i Britanci), jedino pitanje je - može li ga Rusija zaista održati i braniti na duži rok - vojno, logistički i politički?

Putin i Lukašenko Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin

Zaključno, ruski planovi za uspostavljanje vojnih baza u Tobruku i Sudanu otvaraju niz strateških izazova, ali i mogućnosti koje Moskva očigledno namerava da iskoristi bez obzira na troškove i rizike.

Uprkos ograničenim resursima, iscrpljujućem ratu u Ukrajini i pritiscima sankcija, Rusija pokazuje spremnost da ulaže u projekte koji dugoročno mogu osigurati njen geopolitički uticaj na Mediteranu i Crvenom moru. Ovaj pristup podseća na sovjetsku strategiju preuzimanja inicijative gde god se otvori prostor, čak i po cenu privremenih gubitaka. Ali ostaje pitanje održivosti: može li Moskva podržati dvostruko prisustvo u regionu koji je veoma nestabilan i dugoročno se takmiči sa mnogim drugim silama, logistički i politički?

Odluka da se ide "sve ili ništa" mogla bi doneti strateške dobitke, ali i potencijalno preopterećenje sopstvenih resursa. Ipak, sudeći po trenutnom pravcu ruske politike, Moskva će nastaviti da gura ovaj plan napred, računajući na geopolitičku prednost koja će dugoročno nadmašiti sve izazove takvog poteza.