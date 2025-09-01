Slušaj vest

Muškarac osumnjičen za ubistvo Andrija Parubija, poslanika i bivšeg predsednika ukrajinskog parlamenta, priznao je zločin tokom prvog ispitivanja.

Takođe je otkrio da je bio u kontaktu sa ruskim predstavnicima, a motiv je lična tragedija koju su oni iskoristili, piše Ukrajinska pravda.

Prema policijskim izvorima, osumnjičeni je istražiteljima rekao da je njegov sin, pripadnik Oružanih snaga Ukrajine, nestao na bojištu kod Bahmuta 2023. godine. U potrazi za informacijama o njegovoj sudbini, počeo je da prati ruske grupe na društvenim mrežama.

„Nakon toga, počeo je da prati ruske grupe na društvenim mrežama kako bi pronašao više informacija o sudbini svog sina. Kasnije je počeo da komunicira sa ruskim predstavnicima (koje istraga još uvek nije identifikovala), za koje se veruje da su mu rekli da mu je sin preminuo.“

Osumnjičeni je rekao da su u tim razgovorima ruski predstavnici opravdavali akcije Rusije u ratu protiv Ukrajine, a umesto toga okrivili ukrajinske zvaničnike za njegovo započinjanje.

Novinari lavovskog lista „Visokij Zamok“, pozivajući se na sopstvene izvore, navode da su „Rusi, iskoristivši očevu tragediju, rekli mu da će predati telo njegovog sina u zamenu za ubistvo bilo kog istaknutog ukrajinskog političara“.

Osumnjičeni je rekao svojim ruskim kontaktima da živi u Lavovu i pomenuo da je tamo „nekoliko puta“ video Andrija Parubija. Nakon toga, počeo je da priprema atentat u komunikaciji sa njima. Nabavio je oružje, kupio bicikl i kacigu, a falsifikovanim dokumentima kupio je automobil kojim je pratio političara. Istražitelji još uvek proveravaju sve navode u njegovoj izjavi.

Šef Nacionalne policije Ivan Vihivski naglasio je da ovaj zločin nije bio slučajan i da je ruska veza prioritet u istrazi, iako se ne isključuju ni druge mogućnosti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski takođe je izjavio da je Parubijevo ubistvo pažljivo isplanirano.

U noći između 31. avgusta i 1. septembra objavljeno je da je osumnjičeni uhapšen u Hmeljnickoj oblasti. Policija je potvrdila da trenutno nema dokaza koji povezuju ovaj slučaj sa nedavnim ubistvom poslanice Irine Farion.

Andrij Parubij, poslanik i bivši predsednik Vrhovne rade, ubijen je u Lavovu u subotu, 30. avgusta. Nepoznati napadač je ispalio nekoliko hitaca na njega i pobegao. Odmah je pokrenuta velika policijska operacija pod šifrovanim nazivom „Sirena“.