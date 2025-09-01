Slušaj vest

Muškarac osumnjičen za ubistvo Andrija Parubija, poslanika i bivšeg predsednika ukrajinskog parlamenta, priznao je zločin tokom prvog ispitivanja.

Takođe je otkrio da je bio u kontaktu sa ruskim predstavnicima, a motiv je lična tragedija koju su oni iskoristili, piše Ukrajinska pravda.

Prema policijskim izvorima, osumnjičeni je istražiteljima rekao da je njegov sin, pripadnik Oružanih snaga Ukrajine, nestao na bojištu kod Bahmuta 2023. godine. U potrazi za informacijama o njegovoj sudbini, počeo je da prati ruske grupe na društvenim mrežama.

„Nakon toga, počeo je da prati ruske grupe na društvenim mrežama kako bi pronašao više informacija o sudbini svog sina. Kasnije je počeo da komunicira sa ruskim predstavnicima (koje istraga još uvek nije identifikovala), za koje se veruje da su mu rekli da mu je sin preminuo.“

Osumnjičeni je rekao da su u tim razgovorima ruski predstavnici opravdavali akcije Rusije u ratu protiv Ukrajine, a umesto toga okrivili ukrajinske zvaničnike za njegovo započinjanje.

Novinari lavovskog lista „Visokij Zamok“, pozivajući se na sopstvene izvore, navode da su „Rusi, iskoristivši očevu tragediju, rekli mu da će predati telo njegovog sina u zamenu za ubistvo bilo kog istaknutog ukrajinskog političara“.

Likvidacija Andrija Parubija u Lavovu Foto: Printscreen/Telegram
andrej-parubij.jpg
Andrij Parubij Foto: Wikipedia

Osumnjičeni je rekao svojim ruskim kontaktima da živi u Lavovu i pomenuo da je tamo „nekoliko puta“ video Andrija Parubija. Nakon toga, počeo je da priprema atentat u komunikaciji sa njima. Nabavio je oružje, kupio bicikl i kacigu, a falsifikovanim dokumentima kupio je automobil kojim je pratio političara. Istražitelji još uvek proveravaju sve navode u njegovoj izjavi.

Šef Nacionalne policije Ivan Vihivski naglasio je da ovaj zločin nije bio slučajan i da je ruska veza prioritet u istrazi, iako se ne isključuju ni druge mogućnosti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski takođe je izjavio da je Parubijevo ubistvo pažljivo isplanirano.

U noći između 31. avgusta i 1. septembra objavljeno je da je osumnjičeni uhapšen u Hmeljnickoj oblasti. Policija je potvrdila da trenutno nema dokaza koji povezuju ovaj slučaj sa nedavnim ubistvom poslanice Irine Farion.

Ne propustitePlanetaUDARNO! Ukrajinska vojska opkolila ruske snage kod Dobropilja
ukrajinska vojska.jpg
PlanetaPUTIN STIGAO U KINU, DOČEKAN KAO CAR! Si mu priredio veličanstveni CRVENI TEPIH! Stižu i drugi lideri, ovo je plan! (FOTO/VIDEO)
222.jpg

Andrij Parubij, poslanik i bivši predsednik Vrhovne rade, ubijen je u Lavovu u subotu, 30. avgusta. Nepoznati napadač je ispalio nekoliko hitaca na njega i pobegao. Odmah je pokrenuta velika policijska operacija pod šifrovanim nazivom „Sirena“.

Uhapšenom 52-godišnjem muškarcu iz Lavova uručena je sumnja za počinjeno ubistvo, a tužilaštvo tvrdi da je sumnja zasnovana na čvrstim objektivnim dokazima. Poslednji oproštaj od Andrija Parubija biće održan 2. septembra na Ličakovskom groblju u Lavovu.

(Kurir.rs/Ukrainska pravda)

Ne propustitePlanetaUKRAJINCI RAZORILI BAZU RUSKE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE! Moćne rakete Flamingo lansirane u zoru, satelitski snimci otkrili sve: Ima mrtvih ! (FOTO/VIDEO)
Flamingo
PlanetaKAKO ZAPRAVO ŽIVE CIVILI U UKRAJINI TOKOM RATA SA RUSIJOM - Zapanjujuće tvrdnje bivšeg pripadnika JSO "Nisu ni čuli detonacije, život je normalan"
skloništa kijev.jpg
PlanetaOVA MAPA POKAZUJE DA RUSI NEĆE STATI DOK NE UZMU ODESU I HARKOV! Na snimku iza Putinovog generala je nešto što nije odmah upalo u oči (FOTO, VIDEO)
Valery Gerasimov.jpg
PlanetaPUTIN TVRDI DA RAT U UKRAJINI NIJE POKRENULA RUSIJA! Na samitu ŠOS u Kini poručio da je "kriza rezultat državnog udara koji je izazvao Zapad"
x03 EPA Alexander Kazakovsputnikkremli.jpg