Tri ukrajinska drona nedavno su se približila ruskom položaju pod okriljem noći i samostalno odlučila o trenutku napada.

Taj incident nije bio izolovan slučaj, već primer nove strategije u kojoj Ukrajina koristi veštačku inteligenciju kako bi omogućila rojevima dronova da se međusobno koordiniraju, čime se najavljuje budućnost ratovanja, piše The Wall Street Journal.

Vojni stručnjaci se slažu da takozvana tehnologija roja predstavlja sledeću fazu u ratovanju dronovima. Njen potencijal leži u mogućnosti istovremene upotrebe desetina ili stotina, pa čak i hiljada dronova, što bi moglo da nadvlada odbranu bilo koje mete, od grada do jedne vojne mete.

Ukrajina već skoro godinu dana sprovodi napade rojem na bojnom polju, prema rečima visokog ukrajinskog oficira i kompanije koja stoji iza softvera. Analitičari kažu da su ranije nepoznati napadi prva poznata rutinska upotreba tehnologije rojeva u borbi, što potvrđuje liderstvo Ukrajine u razvoju ratovanja dronovima.

Tehnologija rojeva dronova spaja dve rastuće sile u modernom ratovanju: veštačku inteligenciju (VI) i dronove. Kompanije i vojske širom sveta se utrkuju u razvoju softvera koji koristi VI za povezivanje i kontrolu rojeva dronova, omogućavajući im da međusobno komuniciraju i koordiniraju nakon lansiranja.

Međutim, upotreba veštačke inteligencije na bojnom polju pokreće i ozbiljna etička pitanja, pre svega strah da bi mašine mogle samostalno da odlučuju o sudbini vojnika i civila.

Dronovi korišćeni u nedavnom ukrajinskom napadu bili su opremljeni tehnologijom koju je razvila domaća kompanija Swarmer. Njen softver omogućava dronovima da sami odluče koji će prvi napasti i da se prilagode situaciji, na primer ako se jednom od njih isprazni baterija, objasnio je izvršni direktor Serhij Kuprijenko.

„Vi postavite metu, a dronovi rade ostalo. Oni rade zajedno, prilagođavaju se“, rekao je Kuprijenko.

Tehnologija kompanije „Swarmer“ prvi put je korišćena pre oko godinu dana za postavljanje mina, a od tada se primenjuje na napade na ruske vojnike, opremu i infrastrukturu.

Jedan ukrajinski oficir potvrdio je da je njegova jedinica koristila ovu tehnologiju više od stotinu puta i da druge jedinice imaju dronove sa istim softverom. Iako najčešće koriste tri drona istovremeno, zabeleženi su i napadi sa osam letelica, dok je Kuprijenko izjavio da je softver testiran sa grupom od čak 25 dronova.

Tipična operacija uključuje jedan izviđački dron i dva aviona koji nose bombe za napad na ruske rovove. Operator dodeljuje cilj i daje naređenje za napad, a izviđački dron mapira rutu. Nakon toga, dronovi bombarderi sami odlučuju kada i koji će od njih baciti bombe.

Za takve misije potrebne su tri osobe: planer, operater i navigator. Bez softvera „swarm“ bilo bi potrebno devet ljudi, ističe oficir. Ova tehnologija štedi vreme i oslobađa ljudstvo za druge zadatke, što je ključna prednost za Ukrajinu koja se bori protiv brojčano nadmoćnijeg neprijatelja.

„Ne treba vam poseban pilot za svaki dron, jedan pilot može da upravlja sa više drona“, dodao je Kuprijenko. Manji broj operatera pojednostavljuje koordinaciju, a sposobnost dronova da međusobno komuniciraju smanjuje rizik od ometanja neprijateljskog signala.

Ipak, ukrajinske operacije još uvek nisu na nivou onoga što bi se smatralo rojem punih razmera, koji bi uključivao stotine dronova, kaže Bob Tolast, istraživač u uticajnom britanskom odbrambenom tink-tenku Kraljevskog instituta ujedinjenih službi. Ali, dodaje on, „čak bi i mali nivo autonomnog timskog rada bio impresivan“. "Swarmer" je najavio da se sprema da testira roj od više od 100 dronova.

SAD, Kina, Francuska, Rusija i Južna Koreja su samo neke od zemalja koje razvijaju sličnu tehnologiju, ali analitičari ističu da njena redovna borbena primena do sada nije bila poznata. Održavanje stabilne komunikacije između dronova ostaje veliki izazov, napominje Zak Kalenborn, stručnjak sa Kings koledža u Londonu.

Ukrajinski oficir je priznao da je Swarmer tehnologija u početku imala problema, kao što je preopterećenje mreže zbog prevelike razmene podataka. Dodatni problem je cena, jer ova tehnologija čini dronove skupljim, što je mana za Ukrajinu, koja ih troši u velikim količinama.

Rastuća upotreba veštačke inteligencije u ratovanju, iako uglavnom za analizu podataka i navigaciju, podstiče etičke debate. Ujedinjene nacije su pozvale na regulisanje smrtonosnog autonomnog oružja, a SAD i njihovi saveznici insistiraju na ljudskom prisustvu u „lancu odlučivanja“.