Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp je stigao u Veliku Britaniju u drugu državničku posetu toj zemlji od povratka u Belu kuću, a pre sletanja rekavši novinarima da je Ujedinjeno Kraljevstvo "veoma posebno mesto".

Ali dok je Tramp sinoć išao ka rezidenciji američkog ambasadora u Britaniji koja se nalazi u centru Londona i u kojoj je prespavao, demonstranti su na zidine Vindzorskog zamka emitovali džinovske projekcije predsednika SAD u društvu pokojnog osuđenog američkog pedofila i milijardera Džefrija Epstajna.

Upravo u ovom zamku se Tramp danas sastaje sa britanskim kraljem Čarlsom Trećim.

Skaj njuz navodi da su četiri osobe uhapšene zbog "sumnje na zlonamernu komunikaciju" nakon što su se fotografije Trampa, njegove supruge Melanije i Epstajna pojavile na čuvenoj znamenitosti.

Dolazak američkog predsednika Donalda Trampa i prve dame SAD Melanije u Veliku Britaniju Foto: Twitter

Britanska televizija navodi da se Tramp suočava sa sve više pitana u vezi s odnosom odnosu sa pokojnim Epstajnom, nakon što je Kongres ranije ovog meseca objavio poruke koje je milijarderu navodno poslao Tramp.

Poruke za 50. rođendan Epstajnu pisao i doskorašnji britanski ambasador

Navodne zabeleške, koje Tramp poriče da je ikada napisao, pojavile su se u "rođendanskoj knjizi" priređnoj za Epstajna 2003. povodom njegovog 50. rođendana, a u kojoj su bile i poruke koje je dobio od Pitera Mandelsona, doskorašnjeg britanskog ambasadora u SAD kojeg je premijer Kir Starmer smenio zbog veza s Epstajnom.

1/4 Vidi galeriju Britanski demonstranti protiv američkog predsednika Donalda Trampa projektivali na zidine zamka Vindzor fotografije njega, Džefrija Epstajna i Melanije Tramp Foto: Twitter

Ivet Kuper, novopostavljena britanska ministarka spoljnih poslova, bila je među zvaničnicima koji su pozdravili američkog predsednika i prvu damu dok su sinoć izlazili iz aviona "Er fors uan" na aerodromu Stansted.

Počasna garda Kraljevske eskadrile RAF bila je postrojena dok je Tramp izlazio iz aviona.

1/7 Vidi galeriju Demonstracije u Londonu povodom posete američkog predsednika Donalda Trampa Velikoj Britaniji Foto: Kin Cheung/AP

Predsednik SAD je, obraćajući se novinarima tokom leta za London rekao da je njegov odnos sa Velikom Britanijom "veoma dobar".

- A Čarls, koji je, kao što znate, sada kralj, moj je prijatelj. Ovo je prvi put da se ikada dogodilo da je neko dva puta počastvovan (kraljevim pozivom da poseti Veliku Britaniju). Dakle, to je velika čast - kazao je Tramp.

1/15 Vidi galeriju Donald Tramp Foto: KENNY HOLSTON / POOL/New York Times / POOL, Julia Nikhinson/AP, Samuel Corum / Pool via CNP /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Objavljen britansko-američki sporazum vredan milijarde funti

On je novinarima poručio da se "svi raduju tome".

- Imaćete najbolje fotografije - zaključio je američki predsednik pre sletanja.

1/8 Vidi galeriju Kamila i kralj Čarls Foto: Toby Melville/Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia, i-Images / Eyevine / Profimedia, / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Uoči njegovog dolaska objavljen je novi tehnološki sporazum između Velike Britanije i SAD koji bi mogao da donese milijarde funti investicija Ujedinjenom Kraljevstvu.

1/11 Vidi galeriju Kir Starmer Foto: AP/Leon Neal, AP Henry Nicholls, AP Jaimi Joy

Premijer Starmer, koji će sutra biti domaćin Trampu u seoskoj rezidenciji predsednika britanske vlade u Čekersu, rekao je da će ovaj sporazum doneti "(privredni) rast, bezbednost i mogućnosti širom zemlje".

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dao je uoči Trampove posete Velikoj Britaniji intervju za Skaj njuz u kojem je pozvao američkog kolegu da preduzme "snažne lične korake" po pitanju sankcija Rusiji i "uplaši (predsednika Vladimira) Putina".