Imućna grčka porodica optužila je Nacionalnu zdravstvenu službu Velike Britanije da je dopustila da njihova da naslednica umre dok je bila pod njihovom brigom nakon što ju je ugrizao insekt.

Marisa Laimou (30) tragično je pronađena mrtva u svom krevetu od strane kućne pomoćnice u kući u kojoj je živela sa roditeljima u luksuznom londonskom kvartu Najtsbridž, 11. septembra.

Marisa je prethodno pobedila rak dojke i izuzetno retku krvnu bolest, samo nekoliko meseci pre smrti.

U danima pre smrti, porodica tvrdi da je izrazila ozbiljnu zabrinutost za svoje zdravlje u dve poznate londonske bolnice - uključujući i jednu u koju je primljena kolima hitne pomoći - ali su lekari na kraju odlučili da je otpuste.

Bogata porodica Lemos, jedna od najvećih grčkih brodarskih dinastija, sada planira da pokrene pravne postupke, potvrdio je jedan rođak za Daily Mail, dodajući:

„Oni će svakako ići protiv njih. Ovo je stopostotna nepažnja. Marisa je umrla zbog njih. Mogli su da je zadrže jednu noć, da je prate, daju antibiotike i spasli bi je. Otišla je na pravo mesto po pomoć, nisu smeli da je puste kući.“

Rođak, koji je razgovarao sa Marisinim ožalošćenim roditeljima, dodao je:

„Marisa je bila spašena od raka, a sada se ovo desilo. Izgubila je život za nekoliko sati. Nijedna majka ne bi trebalo da sahrani svoje dete.“

Daily Mail danas otkriva punu hronologiju Marisine smrti, koja je bacila njene roditelje, braću blizance i širu porodicu u očaj - uključujući i potresne poruke koje je poslala prijateljici iz bolnice, gde se žalila: „Niko me ne proverava, niko ne dolazi.“

Hronologija poslednjih dana

Marisa, pozorišna glumica, nedavno se vratila u London nakon letnjeg odmora sa porodicom na grčkom ostrvu Porto Heli, gde je bila „potpuno zdrava“.

Osetila se loše 9. septembra - pojavili su se vrtoglavica, svrab, visoka temperatura i drugi znaci infekcije, koji su se tokom noći pogoršavali.

Porodica kaže da je pozvala hitnu pomoć, a lekar je izmerio temperaturu od 39 stepeni. Međutim, odlučila je da ostane kod kuće i rekla da će potražiti dodatnu pomoć ako se ne bude osećala bolje sutradan.

Sledećeg jutra se stanje pogoršalo, pa je otišla u boonicu specijalizovanu za onkološke pacijente, gde se osećala „vrlo sigurno“ jer je tamo ranije primala hemioterapiju.

Lekari su joj uradili krvne analize, dali joj infuziju antibiotika i antihistaminike. Ali, zbog ozbiljnosti stanja, odlučili su da pozovu ambulantu i prebace je u Univerzitetsku bolnicu u Londonu.

Tamo su testove radile medicinske sestre, a ne lekari, i zaključile da nema potrebe da ostane u bolnici.

Prijatelj porodice objasnio je:

"Marisa dolazi tamo i dočeka je sestra. Ponovo su joj uzeli krv, dali joj infuziju. Samo je čekala. Poslala je poruke prijateljici: ‘Niko me ne proverava, niko ne dolazi, ne znam gde su, i dalje me svrbi, vrti mi se, ne osećam se dobro.’"

Nakon analiza, u 18.30 časova je otpuštena i dobila je antibiotike za kućnu terapiju, iako se i dalje osećala veoma loše i nije mogla ništa da jede.

Te noći je legla u krevet i više se nikada nije probudila. Sledećeg jutra, 11. septembra, kućna pomoćnica pronašla ju je mrtvu.

Porodica tvrdi da su videli zvaničnu dijagnozu lekara: „toksično dejstvo otrova“ izazvano ugrizom „životinje ili insekta“.

Rođak je rekao:

„To je nepažnja. Nijedan lekar nije pregledao Marisu. Samo su je sestre videle, uradile analize, prosledile rezultate lekaru, a on je odlučio da je otpusti. Njena majka Besa veruje da je Marisa umrla zbog njih. Da nije bilo hitno, njen onkolog ne bi slao ambulantu - rekli bi da uzme taksi ili da dođe kasnije. Bilo je hitno. Oni to nisu tretirali dovoljno ozbiljno.“

Sećanje na Marisu

Rođak je u emotivnom obraćanju rekao:

„Marisa je bila neverovatna devojka, sa ogromnim srcem. Od malena je volela mjuzikle. Gledala je sve. Bila je dobra, nežna, ambiciozna. Studirala je mjuzikl u SAD. Vratila se u London, radila u umetničkim školama i u pozorištu. U februaru je režirala, producirala i igrala glavnu ulogu u Romeu i Juliji. Posle leta u Grčkoj, pripremala je Olivera - pronašla je glumačku ekipu i već su imali probe petkom. Marisa je umrla u četvrtak, a u petak je trebalo da održi sledeću probu.“

Iako potiču iz Atine, Marisa je rođena i odrasla u Londonu, gde je živela sa roditeljima i mlađom braćom blizancima (26).

Njen otac, Diamantis, član je bogate porodice Lemos - jedne od najpoznatijih u grčkom brodarstvu, sa poslovnim korenima iz prve polovine 20. veka.

Porodica njenog ujaka, Đorđa Lemosa, decenijama je živela u luksuznim stanovima u elitnom naselju Mejferu, gde prosečna nekretnina vredi 4,5 miliona funti.

Iako je odrasla u bogatstvu, Marisa je želela da gradi sopstveni put. Radila je u vrtićima, kao recepcionerka u hotelu Holiday Inn Bloomsbury, ali je uvek ostajala verna svojoj najvećoj ljubavi - pozorištu.

Studirala je mjuzikl u Njujorku, a zatim na Univerzitetu Arizone. Vratila se u London 2018. godine i često isticala koliko duguje svojoj baki i prijateljima što su uvek verovali u nju i njene snove.

Borba sa bolešću

Godine 2023. dijagnostikovan joj je rak dojke. Prošla je kroz šest meseci „agresivne hemioterapije“. Nakon operacije provela je četiri nedelje na intenzivnoj nezi zbog hemofagocitne limfohistiocitoze (HLH) - izuzetno retkog stanja kada imuni sistem ne funkcioniše normalno.

Uprkos svemu, uspela je da se oporavi i nastavila da uživa u životu, sve do tragičnog preokreta.

Porodica kaže da i dalje čekaju rezultate obdukcije i da su do sada ostali u neizvesnosti.

Rođak je rekao:

„To nas drži u agoniji jer ne znamo šta se tačno dogodilo.“

Sud za zapadni London potvrdio je: