Prvi zamenik načelnika Generalštaba Oružanih snaga Belorusije Andrej Matijevič izjavio je da je u toku opasan sukob između država koje poseduju najrazornije vojne arsenale i da se svet nalazi na ivici nuklearne katastrofe.

„U toku je opasan sukob između država koje poseduju najrazornije vojne arsenale. Moglo bi se reći da se svet nalazi na ivici nuklearne katastrofe. Stoga je, po našem mišljenju, najhitniji zadatak sa kojim se danas suočavaju svi narodi i zemlje da se održe i izbegnu ponor međusobno zagarantovanog uništenja. Nažalost, trenutno se stalno krećemo u tom pravcu duž takozvane lestvice eskalacije“, rekao je Matijevič tokom Bezbednosnog foruma Sjangšana u Pekingu.

Matijevič je objasnio da se broj vojnih sukoba širom sveta udvostručio u poslednjih 15 godina, a prošle godine je zabeležen najveći broj od 1946. godine.

„Broj međudržavnih vojnih sukoba raste posebno brzo, dostigavši prošle godine najviši nivo u poslednjih 35 godina. Štaviše, najznačajniji od njih su uključivali države koje poseduju nuklearno oružje“, naglasio je on.

Matijevič je izjavio da, pored nezapamćenog broja vojnih sukoba od Drugog svetskog rata, niz destabilizujućih procesa potkopava stabilnost svetskog poretka i globalnu bezbednost. Među njima je naveo neravnotežu globalne ekonomije, povezanu sa preraspodelom sfera uticaja, agresivnim protekcionizmom i posledicama pritiska sankcija, kao i rastuće pretnje političkog nasilja i ekstremizma, i uticaj na tradicionalne duhovne i moralne vrednosti.

Prvi zamenik načelnika Generalštaba Belorusije takođe je skrenuo pažnju na slabljenje uticaja međunarodnih bezbednosnih institucija, geopolitičku konfrontaciju i međublokovske sukobe, kao i na povezano brzo ubrzanje trke u naoružanju, koja uključuje planove za militarizaciju svemira i informaciono-komunikacionih tehnologija. Takođe je istakao razvoj novih smrtonosnih tehnologija, kao što su lasersko i hipersonično oružje, kvantni i elektromagnetni sistemi i drugi napredni razvoji.

„Transnacionalni problemi koji nisu nestali, kao što su ilegalne migracije, trgovina drogom, oružjem i municijom, sajber kriminal, ekološke katastrofe, bezbednost hrane i biološka bezbednost, problemi u globalnom zdravstvenom sistemu i mnogi drugi, takođe imaju značajan negativan uticaj“, primetio je Matijević.