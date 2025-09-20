Slušaj vest

Šumski požar u antalijskom okrugu Aksu u Turskoj stavljen je pod kontrolu, a zbog predostrožnosti noćas su evakuisani gosti iz nekoliko hotela.

Požar je izbio oko 21 čas sinoć u šumskom području između naselja Kumkoj i Belek u okrugu Aksu u Antaliji. Uzrok požara nije još utvrđen.

Požar, koji je izbio u šumskom području u naselju Kumkoj, zbog jakog vetra i oluje brzo se rasplamsao i zahvatio veliku teritoriju. Vatrogasne ekipe Gradske opštine odmah su poslate na teren.

Gosti hotela sa pet zvezdica su iz predostrožnosti premešteni u drugi hotel koji pripada istoj grupi.

Požar u okrugu Aksu stavljen je pod kontrolu oko ponoći.

Guverner Antalije Hulusi Šahin, koji je obišao oblast u kojoj je vatra izbila, ukazao je na to je da je broj šumskih požara u gradu premašio 25 za dva dana.

Šahin je napomenuo da je najverovatnije reč o požaru koji je izbio nakon što su poljoprivrednici spalili otpad u blizini šume. On je istakao da je požar u Aksuu izbio na atraktivnom mestu.

"Vatra je izbila na granici Aksua i Serika, a direktno preko puta nalaze se hoteli i tererni za golf. To je odlična lokacija za turizam. Ekipe su brzo reagovale. Suva trska pored potoka se zapalila, stvarajući mnogo dima. Naše ekipe su okružile požar i stavile ga pod kontrolu. Hoteli su evakuisani kako bi se sprečile eventualne neprijatnosti zbog dima", objasnio je Šahin.

On je naglasio da požare izazivaju ljudi i apelovao na građane da budu sada naročito oprezni dok traje period jakih vetrova.

"Građani nikada ne bi trebalo da se bave aktivnostima poput spaljivanja poljoprivrednog otpada u plastenicima. Opušak može izazvati veliku katastrofu. Moramo biti veoma oprezni. Pozivam sve građane da budu savesni", rekao je Šahin.

Sinoć je izbio i šumski požar u okrugu Aliefendi blizu letovališta Alanja.

Lokalne vlasti su u petak najavile evakuaciju 150 kuća u oblasti Alanje, gde je požar zahvatio pet okruga.

Prema podacima Generalne direkcije za šumarstvo, šumski požari su izbili i u provincijama Mugla i Ajdin.