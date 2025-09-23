Slušaj vest

Radoslav Šikorski, poljski ministar spoljnih poslova, poručio je na sednici Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija (SBUN) da Rusija ne bi trebalo da "kuka" ako njeni avioni budu oboreni zbog kršenja vazdušnog prostora NATO.

TVP prenos da je Šikorski u jučerašnjem oštro formulisanom obraćanju optužio Rusiju za "ludi nacionalizam" i "žeđ za dominacijom", izneti su na hitnom sastanku SBUN sazvanom tri dana nakon što je Estonija saopštila da su ruski borbeni avioni povredile njen vazdušni prostor.

Poljski premijer Donald Tusk rekao je ranije u ponedeljak da njegova zemlja, članica NATO, neće oklevati da obori objekte koji krše njen vazdušni prostor i predstavljaju pretnju.

Šikorski se na sednici SBUN direktno obratio Moskvi.

- Ako još jedna raketa ili avion uđe u naš prostor bez dozvole, namerno ili greškom, bude oborena, a ostaci padnu na teritoriju NATO, molim vas, nemojte dolaziti ovde da kukate zbog toga. Upozoreni ste - kazao je šef poljske diplomatije.

Šikorski je rekao da su kršenja vazdušnog prostora samo najnovija manifestacija eskalacije "hibridnog rata" koji Rusija "godinama" vodi protiv Zapada.

- Ubistva političara, novinara, zagovornika ljudskih prava i prebega, sajber napadi na bolnice i finansijske institucije, paljevine, uključujući i one u Poljskoj, Velikoj Britaniji i Litvaniji, poštanski paketi sa zapaljivim napravama širom Evrope, uključujući Nemačku, napadi na ukrajinske ambasade, pored standardne špijunaže i dezinformacija - navodio je Šikorski sve ono što je nazvao zlonamernim aktivnostima Moskve.

Varšava je već više puta optužila Moskvu da je, zajedno sa Belorusijom, organizovala migracionu krizu na poljsko-beloruskoj granici koja traje od 2021. godine.

- Ekselencije, ovaj Savet ima odgovornost da pošalje jasnu poruku da se takve provokacije neće tolerisati. On mora da se solidariše s Estonijom, Rumunijom, Poljskom i svim narodima čiji je suverenitet ugrožen sistemskom ruskom agresijom - naveo je Šikorski.

Poljski ministar spoljnih poslova takođe je optužio Moskvu za "ludi nacionalizam" i "žeđ za dominacijom koja neće prestati dok ne shvatite da je doba imperija prošlo i da se vaše carstvo neće obnoviti".

Šikorski je rekao da su Rusija i SSSR pomogli u pokretanju dva svetska rata i Hladnog rata.

- Ne započinjite još jedan - poručio je on Kremlju.

