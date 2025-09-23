Slušaj vest

Ogromnu pažnju u Francuskoj već skoro pet godina privlači slučaj žene Delfin Žubilar (33) koja je nestala tokom noći bez traga za vreme pandemije koronavirusa.

Sada je počelo suđenje njenom suprugu koji nije odmah bio osumnjičen, ali je tokom istrage optužen je za ubistvo sa predumišljajem. Njeno telo i dalje nije nađeno.

Sedrik Žubilar (38), gipsar i moler, pojavio se na suđenju u Francuskoj, obrijane glave i u trenerci, a na ruci mu je i dalje venčani prsten. Interesovanje za slučaj je ogromno, a skoro 300 novinara prisustvovalo je prvom danu suđenja.

Delfin je iznenada nestala bez traga u noći 1. decembra 2020. godine u mestu Kanjak le Men u departmanu Tarn. Tokom pandemije koronavirusa u gradu je u to vreme na snazi bio noćni policijski čas. Malo posle četiri sata ujutru, suprug je policiji prijavio da mu je žena nestala. Policija je išla od vrata do vrata, tragala uz pomoć volontera, helikoptera, čak su ispumpali i jezero, ali bez uspeha.

Par je bio u procesu razvoda i imao je dvoje dece zajedno (11, 6). Mediji su pisali da je Delfin želela da raskine sa njim i nastavi život sa novim muškarcem. Istraga je otkrila da osim telefona i odeće koju je nosila te večeri, ništa drugo njeno nije nedostajalo.

Šest meseci nakon nestanka, suprug je dospeo u fokus istrage i postao glavni osumnjičeni. Mediji su pisali o neslaganjima u njegovim izjavama. Dvoje komšija je tvrdilo da je čulo ženu kako vrišti te noći. I njihov šestogodišnji sin je rekao da je čuo kako se mama i tata svađaju te večeri. Prema pisanju Parisiena, i majka osumnjičenog je rekla da je pretio svojoj ženi.

"Ubiću je, zakopaću je i niko je neće naći", navodno je rekao optuženi.

Odbacio je ove izjave kao "prazne reči". Preko svoje advokatice, Emanuel Frank, tvrdio je da možda nije bio savršen muž i otac, ali da nije ubica.

Mediji pišu da je optuženi navodno priznao bivšem zatvoreniku i bivšoj devojci da je ubio svoju ženu.

- Svi ovi dokazi izgledaju kao deo istine - kaže Filip Presek, advokat koji zastupa porodicu nestale žene.

Ako Žubijar bude proglašen krivim na sudu, mogao bi da se suoči sa doživotnom robijom.

Suđenje će trajati četiri nedelje.

Zanimljivo je da njihov sin, jedanaestogodišnji učenik šestog razreda, smatra mu je otac ubio majku.