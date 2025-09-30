Slušaj vest

Avganistan je jutros bio gotovo potpuno odsečen od ostatka sveta.

Vladajući talibani objavili su da će prekinuti pristup internetu kao deo borbe protiv „nemoralnih aktivnosti“. Ovaj potez je izazvao strah i paniku među milionima Avganistanaca i njihovih porodica u inostranstvu, produbljujući izolaciju zemlje pod sve strožom vladavinom talibana.

Grupa za praćenje interneta Netbloks potvrdila je kasno u ponedeljak da su brojne mreže u Avganistanu isključene, što je rezultiralo „potpunim nestankom interneta“ za zemlju od 43 miliona stanovnika.

Avganistanci koji žive u inostranstvu rekli su da nisu mogli da kontaktiraju svoje porodice, a podaci o letovima od utorka ujutru pokazali su da je nekoliko dolaznih letova za Kabul otkazano.

Prekinute veze sa porodicama

- Od juče nema komunikacije ni sa jednom osobom - rekao je Mohamad Hadi (30), Avganistanac koji živi u Delhiju od 2019. godine.

- Nema načina da razgovaramo, da budemo sigurni da li su bezbedni ili ne.

Hadi je opisao osećaj panike koji se širi među avganistanskom dijasporom.

- Ovo sve remeti, mislim, sve je povezano, bar smo mogli ranije da pozovemo - dodao je.

Televizijska stanica Tolo njuz sa sedištem u Kabulu javila je da je prekid ozbiljno uticao na njihov rad, dok su međunarodne novinske agencije Asošiejted pres i Frans pres saopštile da nisu mogle da kontaktiraju svoje kancelarije u glavnom gradu.

Strah od povratka u prošlost

Čini se da je ovo najopsežniji i najkoordinisaniji poremećaj telekomunikacija u Avganistanu otkako su se talibani vratili na vlast 2021. godine. To je izazvalo strah od povratka strogim pravilima njihove prethodne vladavine, kada su televizija, satelit i drugi masovni mediji bili zabranjeni kao deo rata protiv nemorala.

Uzrok i obim prekida još uvek nisu u potpunosti jasni, a zvaničnici talibana nisu izdali zvanično saopštenje. Međutim, ranije ovog meseca upozorili su da će prekinuti pristup internetu „kako bi sprečili nemoralne aktivnosti“. Guverner severne provincije Balh, Hadži Zaid, rekao je tada da će „u zemlji biti uspostavljen alternativni sistem za osnovne potrebe“, bez preciziranja šta su to „nemoralne aktivnosti“. Rekao je da je naređenje došlo direktno od vrhovnog vođe talibana, Mavlavija Haibatulaha Ahundzade.

Avganistanska novinarka Vahida Faizi, koja živi u Danskoj, opisala je lični bol zbog gubitka kontakta sa porodicom.

- Prošlo je samo nekoliko sati otkako je internet pao, ali meni se čini kao čitav život - rekla je. - Možda smo se uvek žalili na spor internet u Avganistanu, ali danas sam shvatila da su čak i neispravan internet i ti jednostavni trenuci video poziva bili takav blagoslov.

Aktivisti upozoravaju da bi obustava rada mogla imati razorne posledice za zemlju koja se već nalazi usred teške humanitarne krize. Otkako su talibani zabranili devojčicama da pohađaju školu posle šestog razreda, mnoge su se oslanjale na onlajn nastavu. Zbog prekida interneta, te mogućnosti su sada ugrožene.

„Tišina je zaglušujuća“

Sabena Čaudri, menadžerka za komunikacije u organizaciji „Žene za avganistanske žene“ (WAW), rekla je da zatvaranje „ne samo da ućutkuje milione Avganistanaca, već i prekida njihovu vezu sa spoljnim svetom“. Dodala je da su izgubili kontakt sa svojim osobljem u Avganistanu.

Talibani su drastično ograničili ljudska prava, posebno ciljajući žene i devojčice, stvarajući „klimu straha i zastrašivanja“, navodi se u izveštaju Misije UN za pomoć Avganistanu (UNAMA) objavljenom prošlog jula.

„Tišina na internetu bez avganistanskih glasova iz Avganistana je zaglušujuća“, napisala je Marijam Solajmanhil, članica avganistanske vlade u egzilu, na društvenoj mreži X.

„Srce me boli - naši ljudi su odsečeni, a svet je ostavljen u tami bez njih.“

Pozvala je vlasnika Starlinka, Ilona Maska, da pomogne.

„Starlink je jedini način da se razbiju lanci talibanske cenzure“, rekla je, dodajući da se nada da će Mask „stati na pravu stranu istorije“.