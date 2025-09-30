Slušaj vest

Visoki vojni zvaničnici izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog predstojeće odbrambene strategije Trampove administracije, otkrivajući dubok jaz između političkog i vojnog rukovodstva Pentagona.

Kritike, uključujući i one od Združenog načelnika štabova generala Dena Kejna, dolaze u trenutku kada ministar odbrane Pit Hegset preusmerava američke vojne prioritete i poziva generale na današnji neobičan sastanak u Virdžiniji, prema rečima osam sadašnjih i bivših zvaničnika.

Podsećanja radi, Hegset je naredio da se više od 800 generala i admirala hitno okupi u bazi marinaca u Virdžiniji ove nedelje, ali je razlog sastanka obavijen velom tajne, što je izazvalo zabunu i zabrinutost u vojnim krugovima nakon niza promena od strane Trampove administracije. Pentagon je pozvao vojne zvaničnike iz celog sveta, a čak ni najviši generali i njihovi štabovi ne znaju zašto.

Hegsetova nova vizija fokusira Pentagon na pretnje domovini, sužava konkurenciju sa Kinom i smanjuje američko vojno prisustvo u Evropi i Africi. Predsednik Donald Tramp će takođe učestvovati na iznenadnom sastanku generala i admirala u mornaričkoj bazi Kvantiko. Očekuje se da će Hegset tamo održati govor o vojnim standardima i „ratničkom etosu“, jer se vojni lideri plaše masovnih otpuštanja ili drastične reorganizacije vojne hijerarhije.

Frustracija u vojnim redovima

Ljudi upoznati sa procesom izrade strategije, govoreći pod uslovom anonimnosti, opisali su rastuće frustracije planom, koji smatraju kratkovidim i potencijalno irelevantnim, s obzirom na predsednikov veoma lični i ponekad kontradiktorni pristup spoljnoj politici. Portparol Pentagona, Šon Parnel, odbio je da komentariše sadržaj poverljivog dokumenta ili da li su tokom procesa izrade izražene zabrinutosti.

1/6 Vidi galeriju Američki ministar odbrane Pit Hegset u poseti Panami Foto: AP Matias Delacroix

„Sekretar Hegset je zadužen za razvoj Nacionalne odbrambene strategije koja je usmerena na unapređenje zdravorazumske agende predsednika Trampa 'Amerika na prvom mestu, mir kroz snagu'“, rekao je Parnel u saopštenju. „Ovaj proces je još uvek u toku.“

Kritike na nacrt strategije

Strategiju su sastavili Trampovi politički imenovani ljudi u Pentagonu, a nacrt je podeljen sa vojnim liderima. Neki od njih, prema rečima ljudi upoznatih sa materijom, izrazili su skepticizam u pogledu toga šta bi novi prioriteti značili za snage osmišljene da reaguju na krize širom sveta. Iako su neslaganja u procesu izrade normalna, broj zvaničnika zabrinutih zbog dokumenta i dubina njihovih kritika su neuobičajeni.

General Kejn je poslednjih nedelja podelio svoje zabrinutosti sa visokim zvaničnicima Pentagona, prema dva izvora. „Dao je Hegsetu veoma iskrene povratne informacije“, rekao je jedan od ljudi. „Ne znam da li Hegset uopšte razume obim NRS-a, zbog čega mislim da Kejn toliko naporno radi.“ Druga osoba je rekla da Kejn insistira da strategija ostane fokusirana na pripremu vojske za odvraćanje Kine.

Preusmeravanje na domaće pretnje

Hegset i njegovi saradnici su signalizirali povlačenje nekih snaga iz Evrope, što zabrinjava američke saveznike, posebno usred rata Rusije sa Ukrajinom. Godinama se strategija Pentagona zasnivala na izgradnji jakih vojnih saveza, ali kritičari unutar administracije tvrde da je ovaj pristup uvukao SAD u skupe strane ratove.

1/20 Vidi galeriju Najmasovniji ruski napad dronovima na Ukrajinu Foto: Facebook/ДСНС України

Trampov glavni fokus je bio usmeravanje vojske ka misijama bliže tlu SAD. Pod njegovom komandom, Pentagon je ove godine izvršio racije na navodne trgovce drogom na Karibima, rasporedio trupe na južnu granicu i poslao Nacionalnu gardu u američke gradove da pomogne u deportacijama i suzbijanju kriminala.

Veliki deo internih kritika nove strategije usmeren je na naglasak dokumenta na pretnje američkoj domovini, dok Kina nastavlja svoje brzo vojno jačanje. Iako dokument pominje Kinu, fokus je uglavnom na pretnji napada na Tajvan, a ne na globalnoj konkurenciji sa najvećim američkim rivalom. „Postoji zabrinutost da to jednostavno nije baš dobro osmišljeno“, rekao je jedan bivši zvaničnik.

Fokus na Kinu

Izvori navode da je ton dokumenta znatno više partijski nego u prethodnim strategijama i da se za „eroziju“ američke vojske krivi Bajdenova administracija. U međuvremenu, Hegset reformiše oružane snage, obećavajući da će smanjiti broj generala i admirala za 20 procenata, i već je otpustio visoke oficire, uključujući načelnika štabova Združenog generala Čarlsa K. Brauna mlađeg i načelnika pomorskih operacija admirala Lizu Franketi.

Privremena odbrambena strategija Pentagona, o kojoj je u martu objavio Vašington post, imala je sličan fokus na Tajvan i odbranu domovine, pozivajući Pentagon da „preuzme rizike“ u drugim delovima sveta. Taj dokument je takođe naložio Pentagonu da „da prioritet naporima za zatvaranje naših granica, odbijanje oblika invazije, uključujući ilegalnu masovnu migraciju, trgovinu narkoticima... i deportaciju ilegalnih stranaca u koordinaciji sa Ministarstvom za unutrašnju bezbednost“.