Nakon što su od početka ove godine tri osobe udavile u kalifornijskoj reci, vlasti su konačno razrešile njenu jezivu tajnu koju krije i opasnost po nepažljive kupače.

Popodne 20. septembra, Azeal Kastro Kolato plivao je u reci Kings i odvojio se od svojih prijatelja, prema podacima šerifove kancelarije okruga Fresno u Kaliforniji.

Grupa je zatim krenula obalom reke da ga potraži, a onda su naušli na ribare kako gledaju nešto što pluta nizvodno. Ispostavilo se da je to Kolato, koji je nestao oko 30 minuta ranije, potvrdio je šerif.

Policajci i vatrogasci su ga izvukli iz reke i proglašen je mrtvim na licu mesta. Reka Kings je reka duga oko 200 kilometara i nalazi se istočno od Fresna, gde preseca planine Sijera Nevada.

Šerifova kancelarija je apelovala na ljude da "poštuju vodu" jer je "struja u ovoj reci mnogo često jača nego što izgleda".

"Kada temperatura vode ostane hladna, može doći do brze hipotermije. U vodi takođe može biti raznih ostataka, što je teško videti i može izazvati opasne situacije za plivače", saopštila je šerifova kancelarija.

Mere predostrožnosti koje se mogu preduzeti uključuju da se ne ulazi u vodu pod uticajem alkohola, kao i nošenje prsluka za spasavanje koji je odobrila Obalska straža, uz stalno praćenje dece.

Reka Kings u Kalforniji Foto: Shutterstock

"Pazite na blato na dnu jezera i reka, lako je potonuti na nekim mestima i zaglaviti se. Takođe, koristite stopala da biste pronašli udubljenja i rupe u koritu. Dno reka i jezera može dramatično da se promeni od plitkog do dubokog na kratkoj udaljenosti", dodaje se u saopštenju šerifove kancelarije.

"U avgustu se 37-godišnji muškarac udavio u reci Kings, čime je postao peta osoba koja se udavila u plovnom putu okruga Fresno", izvestio je SFGate.

U julu je 35-godišnji Matijas Agilar poginuo dok je vozio kajak u jezeru Kortrajt, koje se nalazi blizu reke.

"Pokušao je da pliva do obale, a zatim je potonuo. Trebalo mu je oko dva minuta da izroni", saopštila je tada kancelarija šerifa okruga Fresno.

"Prijatelji su doplivali do njega i uspeli su da ga odvedu na obalu. Pokušali su da mu daju reanimaciju dok su zamenici šerifa i lekari reagovali, ali je preminuo", nastavlja se u saopštenju.