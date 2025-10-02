Slušaj vest

Devojka, koja je bila u drugom mesecu trudnoće, umrla je nekoliko sati nakon što je primljena u bolnicu. Pokrenuta je istraga kako bi se otkrio uzrok i okolnosti koje su dovele do smrti mlade i zdrave žene, koja je čekala drugo dete.

Prema onome što je navedeno u saopštenju bolnice, Spiridula (28) otišla je u ambulantu klinike za akušerstvo i ginekologiju Opšte bolnice malo posle 23 časa u nedelju. Krvarila je i bila je u opasnosti od pobačaja fetusa koji je nosila, budući da je bila u šestoj nedelji trudnoće.

"Tokom ginekološkog pregleda", navodi se u saopštenju bolnice, "otkriveno je prisustvo krvi u vagini".

"Nakon toga, pacijentkinja je primljena u kliniku radi lečenja", navodi bolnica u saopštenju.

Dok je primala antibiotike, doživela je epizodu anafilaktičkog šoka. Njeni lekari su izvršili kardiopulmonalnu reanimaciju, intubirali je i primili na odeljenje intenzivne nege, gde je, uprkos nadljudskim naporima, preminula.

Uprava bolnice je odmah naložila hitnim medicinskim službama da ispitaju tačne uzroke njene smrti, zaključuje se u saopštenju bolnice Arta.

Međutim, njena porodica tvrdi da su joj "neopravdano" dati antibiotici, a da nije prošla nikakve druge testove osim vaginalnog pregleda i za njenu smrt krivi lekare.

- Otišla je sa malim krvarenjem iz predostrožnosti, nije imala zdravstvenih problema - rekla je Spiridulina rođaka, Jolanda Dima.

Rođaci se čak žale da nije bilo lekara i da su joj uputstva za lečenje data telefonom.

Prema rečima stručnjaka, akušera i ginekologa, davanje antibiotika u slučaju pretećeg pobačaja retko je odgovarajući lek. Kako objašnjavaju, u ovom slučaju mora biti urađen laboratorijski test sa nalazima koji opravdavaju davanje antibiotskog preparata.

Stoga je ključno utvrditi da li je žena prethodno prošla laboratorijski test krvi koji je opravdao primenu antibiotika.

Istovremeno, kažu stručnjaci, ključno je i utvrditi pod kojim uslovima se odvijala intravenska primena antibiotika i da li je bila pod praćenjem, napominjući da se alergijska reakcija ne manifestuje postepeno, čak ni nakon sat vremena.

Treće pitanje koje zahteva razjašnjenje je vreme u koje su anesteziolozi i intenzivisti pozvani da zbrinu pacijentkinju i da li je bilo vremena da joj se da, na primer, adrenalin ili su morali da je intubiraju zbog stanja u kojem se nalazila.

Očekuje se da će odgovore na ova pitanja pružiti obdukcija nesrećne trudnice, koja će biti obavljena narednih dana.