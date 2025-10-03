Slušaj vest

Alternativa za Nemačku (AfD) očigledno pojačava kontakte sa taborom predsednika Donalda Trampa u SAD, ocenjuje Dojče vele.

Mediji izveštavaju o nekoliko putovanja političara te stranke u Vašington.

Dugo je vremena približavanje administraciji SAD bilo kontroverzno unutar AfD-a.

Političarka Alternative za Nemačku (AfD) Beatriks fon Štorh uglavnom je nepoznat akter u nemačkoj spoljnoj politici – i baš zbog te činjenice sastanak koji je imala u Sjedinjenim Državama ovog septembra još je znakovitiji.

U glavnom gradu SAD, Vašingtonu, sastala se s predstavnicima američke administracije, odnosno sa saradnicima predsednika Donalda Trampa – i to u jednoj zgradi u sklopu Bele kuće.

O tome je izvestila sama Fon Štorh, ali i više nemačkih medija.

Među njenim sagovornicima bili su službenici kabineta američkog potpredsednika Džej Di Vensa, predstavnici Stejt departmenta i Saveta za nacionalnu bezbednost.

Fon Štorh je na platformi Iks o tome kako su tekli razgovori napisala: „Veoma otvoreno, konstruktivno i usmereno na ciljeve.“

Rasprava o slobodi mišljenja

Prema rečima te zamenice šefa poslaničke grupe AfD-a u Bundestagu, glavna tema razgovora bila je – sloboda mišljenja.

Nakon posete SAD, Fon Štorh je za švajcarsku onlajn radio-stanicu Kontrafunk izjavila: „Njih zanimaju ograničenja slobode izražavanja i cenzura u Nemačkoj.“

Stanicu Kontrafunk osnovao je, inače, nemačko-švajcarski novinar Burkhard Miler-Ulrih, koji je i sam član AfD-a.

Sloboda mišljenja i izražavanja teme su kojima se delom desno-ekstremistička AfD kontinuirano bavi već duže vreme.

Ono što stranka kritikuje kao ograničenja slobode izražavanja često su sudske presude protiv političara te stranke koji su prekršili važeće zakone.

Na primer, uticajni predsednik ogranka AfD-a u saveznoj pokrajini Tiringiji, Bjern Heke, osuđen je 2024. na dve novčane kazne zbog toga što je u svojim predizbornim govorima koristio slogane zloglasne paravojne formacije Šturmabtajlung (SA) iz nacističke ere Adolfa Hitlera.

AfD redovno osuđuje takve presude kao politički motivisane.

Protiv migracija, protiv „vouka“

Na sastanku predstavnika američke administracije i posetilaca iz Nemačke očigledno se pre svega govorilo o nemačkoj unutrašnjoj politici – AfD je, čini se, tamo dobila priliku da aktivno promoviše sopstveni cilj.

„Znate da je AfD stranka koja se uglavnom slaže s Trampovom politikom“, objasnila je Fon Štorh u emisiji na stanici Kontrafunk. To je, dodala je, posebno vidljivo kod sledećih tema: „Protiv islamizacije, protiv migracija, protiv vouk-ideologije.“

U predizbornoj kampanji za izbore za Bundestag početkom ove godine, AfD je dobila ogromnu podršku iz SAD.

U nezaboravnom govoru američkog potpredsednika Džej Di Vensa na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, on se založio za to da ostale nemačke stranke sarađuju s radikalno desničarskom AfD.

Na stranačkom kongresu AfD-a, neposredno pre izbora za nemački parlament u februaru, tadašnji Trampov blizak saradnik i multimilijarder, Ilon Mask, pridružio se tom događaju, odnosno uključio uživo iz SAD.

Uz ovacije pristalica nemačke stranke, Mask je pohvalno govorio o AfD-u, a nemačkim biračima poručio da, kako je rekao, samo AfD može da „spasi“ Nemačku.

Kontakti sa SAD i promocija AfD-a

Politikolog i stručnjak za desničarski ekstremizam Armin Fal-Traugber oprezan je kada je reč o uticaju ovakvih razgovora i susreta na odnose SAD i Nemačke. On ne očekuje da će AfD dobiti veću težinu na političkoj sceni: „Ne mislim da će američka vlada nužno intenzivirati te kontakte u ovom trenutku, jer AfD još nije ključni igrač u nemačkoj politici“, ocenio je Fal-Traugber u intervjuu za DW.

Međutim, ti kontakti su AfD-u bili od koristi u nemačkoj politici: „Ovo zbližavanje s Trampovom administracijom zapravo znači poboljšanje statusa za tu stranku“, kaže nemački politikolog.

Unutar AfD-a odnos prema SAD dugo je bio kontroverzna tema. Ti desničarski ekstremisti, naime, smatraju SAD „leglom“ jednog modernog imigracionog društva. A stranke poput AfD-a krive migracije za gotovo sve društvene probleme.

Mnogi ideolozi unutar stranke su manje-više otvoreno koketirali s autoritarnim ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i njegovom politikom. Na primer, Putinova represija ruskog LGBTQ-pokreta nailazila je na odobravanje unutar AfD-a.

Politikolog Armin Fal-Traugber povećanu bliskost AfD-a sa SAD ne opisuje kao približavanje samoj zemlji, već približavanje Americi pod Donaldom Trampom: „Trampove SAD imaju prepoznatljive sličnosti sa stavovima AfD-a“, kaže.

Tramp i AfD – ujedinjeni u neliberalnom pogledu na društvo

Obe strane dele fundamentalno neliberalan pogled na društvo. U tom pogledu, sloboda izražavanja važi samo onda kada se radi o slobodi sopstvenog mišljenja.

„Sada kada postoje ograničenja slobode medija u SAD, nisam baš čuo liderku AfD-a Alis Vajdel da poziva na ’slobodu govora’“, kaže Fal-Traugber za DW. „Ali to su uobičajeni dvostruki standardi, što naravno nije ništa neobično u tom miljeu.“