Slušaj vest

Ona je otkrila da ju je zlostavljao i pokušavao da je radikalizuje.

U napadu, koji se dogodio pre tri dana, dve osobe su poginule, a tri su povređene.

Žena, koja je u međuvremenu napustila Britaniju, ispričala je kako je bila u povremenoj vezi sa Al Šamijem nakon što su se upoznali na aplikaciji za upoznavanje muslimana. Optužila ga je da je nasilan i da ju je terao da gleda „ekstremne video snimke“.

Nadala sam se da nije ozbiljan u vezi sa pridruživanjem ISIS-u

- Govorio bi: 'Želim da budeš posvećena cilju', a onda bi sedeo tamo i terao me da gledam ekstremne video snimke koji me nisu zanimali. Muslimanka sam i naravno da volim da učim o tome. Ali to su bile stvari sa kojima se nisam slagala i tako nisam vaspitana - rekla je.

Dodala je da joj je stalno govorio da je pogrešno naučena.

1/8 Vidi galeriju Napad na sinagogu u Mančesteru Foto: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

- On je to uvek govorio. U osnovi je pokušavao da me natera da razmišljam isto kao i on - rekla je.

Posebno ju je užasnula njegova izjava da želi da se pridruži ISIS-u.

1/12 Vidi galeriju Napad na sinagogu u Mančesteru Foto: Jake Lindley/Story Picture Agency / Shutterstock Editorial / Profimedia, Paul Currie / AFP / Profimedia

- Nadala sam se da nije ozbiljan - rekla je.

U vreme napada na sinagogu, Džihad se branio sa slobode nakon što je platio kauciju pod optužbom za silovanje druge devojke.

„Ne mogu da verujem da sam ostala sa njim toliko dugo“

Nakon što je njegova bivša devojka raskinula sa njim i blokirala ga, on je nastavio da joj šalje poruke, čak je koristio i bankarsku aplikaciju da bi stupio u kontakt sa njom.

- Imali smo sjajnu godinu. Uživao sam uništavajući te stotine puta u tvojim najboljim godinama - napisao joj je.

- Tako si detinjasta. Odblokiraj me i daj mi svoju sliku, kao što sam tražio - rekao je u drugoj poruci koju joj je poslao.

Žena je rekla da ne može da veruje da je toliko dugo ostala u vezi, opisujući njegovo ponašanje kao čudno.