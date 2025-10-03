Slušaj vest

Propalestinski aktivisti izašli su na ulice širom Velike Britanije, nekoliko sati pošto su dva jevrejska vernika ubijena u terorističkom napadu u sinagogi u Mančesteru, protestujući protiv pritvaranja švedske klimatske aktivistkinje Grete Tunberg kod izraelske obale, pošto je sa drugim aktivistima pokušala da prebaci flotilu humanitarne pomoći u Gazu.

Aktivisti su pozvani da "blokiraju pruge" na glavnim železničkim stanicama širom Velike Britanije, uključujući i Mančester Pikadili, prenosi Telegraf. Aleks Hern, kodirektor organizacije "Laburisti protiv antisemitizma" istakao je da tzv. "propalestinski protesti" često uključuju rasističke elemente usmerene protiv Jevreja, što je, kako je naveo, neprihvatljivo.

"Da se marš održi u Mančesteru neposredno nakon smrtonosnog napada na jevrejsku zajednicu u tom gradu, to nije samo neshvatljivo - već se na njemu pominje i teroristička organizacija koja je zabranjena", rekao je Hern.

"Mi smo protiv cionizma"

On je uporedio ovaj protest sa sličnim događanjima 7. oktobra, naglašavajući da su oni neprihvatljivi i ugrožavaju javni red. Propalestinska demonstrantkinja na skupu u Vestminsteru u Londonu Fiona Smit poručiila je da je "u ovom trenutku" ne zanima jevrejska zajednica.

Foto: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

"Baš me briga za jevrejsku zajednicu trenutno. Razmišljala sam o tome i žao mi je zbog onoga što se dogodilo, ali cela priča i razlog zašto smo ovde je zbog onoga što se dogodilo juče sa flotilom, navela je ona.

1/3 Vidi galeriju Gaza flotila Foto: Emilio Morenatti/AP, Alfonso Duran/AP

Njena prijateljica Sibila Todaro, 39, koja živi u Londonu, rekla je da je ovo "hitan protest" jer je, kako je navela, u jučerašnjem napadu "efikasno kidnapovana gomila ljudi" u flotili iz različitih zemalja u međunarodnim vodama "i to je zločin".

"Niko od nas nije protiv jevrejske zajednice - mi smo protiv cionizma. Mnogo jevrejskog naroda je ovde sa nama i protestuje, što jasno znači da osuđuju ono što se danas dogodilo, kao i da ovo podržavaju", istakla je.

Zakazani protesti u subotu

Kompanija koja upravlja javnim prevozom u Londonu "Transport za London" saopštila je da nema planove da zatvori metro stanicu Vestminster, koja opslužuje Parlamentski trg. Britanska policija je donela odluku da dozvoli protest na glavnoj železničkoj stanici u Mančesteru, ali je portparol Britanske transportne policije (BTP) rekao da će intervenisati ako demonstranti pokušaju da uđu u stanicu.

U međuvremenu, grupa za pritisak Zaštitimo naše porote koja je poslednjih nedelja predvodila propalestinske demonstracije, odbila je da odloži svoj protest u Londonu ovog vikenda. Događaj, zakazan za subotu popodne na Trafalgar skveru, ima za cilj da bude najveća masovna akcija ikada koja prkosi zabrani organizacije "Palestinska akcija" koja je proglašena terorističkom grupom.

Foto: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Organizatori tvrde da su odgovorili na pismo pomoćnika komesara metropolitanske policije Adea Adelekana u kojem se traži odlaganje zbog terorističkog napada u Mančesteru. On je navodno upozorio da takvi protesti vrše "značajan pritisak na policiju" i odvlače policajce "dalje od zajednica kojima služe". Organizacija "Zaštitite naše porote" je saopštila da je "žalosno" što Ministarstvo unutrašnjih poslova nije "odlučilo da poništi" zabranu "Palestinske akcije".

Uhapšeno više od 1500 ljudi

"Kao što ćete sigurno razumeti, zaštita naše demokratije i sprečavanje bezbrojnih smrtnih slučajeva su ključna pitanja. Stoga će se naš protest održati kako je planirano za ovu subotu", Pozivamo vas da date prioritet zaštiti zajednice, umesto hapšenja onih koji mirno drže transparente protiv apsurdne i drakonske zabrane domaće grupe za direktnu akciju", naveli su iz te grupe.

Više od 1.500 ljudi je uhapšeno zbog podrške "Palestinskoj akciji" otkako je ta grupa zabranjena 5. jula. Većina njih je privedena nakon što su na protestima držali transparente na kojima je pisalo: "Protivim se genocidu. Podržavam Palestinsku akciju".

Grupa je proglašena terorističkom organizacijom nakon što je preuzela odgovornost za akciju u kojoj su dva aviona Vojadžer oštećena na bazi RAF Brajz Norton u Oksfordširu u junu. Britanska policija je danas proglasila smrtonosni napad vozilom i nožem na sinagogu u Mančesteru, u Engleskoj, aktom terorizma.

Lorens Tejlor, šef policijske službe za borbu protiv terorizma u Velikoj Britaniji, rekao je da policajci veruju da znaju identitet počinioca, ali da ga još ne mogu potvrditi. Napadača je ubila policija, dok su kasnije tog dana uhapšena još dva osumnjičena.