Bliski saveznik francuskog predsednika Emanuela Makrona Rolan Leskir imenovan je danas za novog ministra finansija Francuske, a nekadašnji ministar finansija Bruno Le Mer postavljen je na funkciju ministra odbrane.

Francuski premijer Sebastijan Lekornu večeras je saopštio da će Žan-Noel Baro nastaviti da obavlja funkciju ministra spoljnih poslova, kao i da će Bruno Retajo ostati ministar unutrašnjih poslova u novoj vladi.

Žeral Darmanen nastaviće da obavlja funkciju ministra pravde u novoj vladi Francuske.

Rašida Dati nastaviće da obavlja funkciju ministarke kulture, dok će nova ministarka obrazovanja i naučnih istraživanja biti Elizabet Born, a ministar prekomorskih teritorija ostaje Manuel Vals.

U novoj francuskoj vladi Katrin Vorten biće ministarka rada, zdravlja, solidarnosti i porodice, Erik Vert ministar za regionalno planjiranje i stanovanje, Ani Ženevar ministarka poljoprivrede, Ameli de Monšalen ministarka javnih računa, a Filip Tabaro ministar saobraćaja.

Pored toga, Naima Muču obavljaće funkciju ministarke digitalnih tehnologija i državne službe, Marina Ferari ministarke sporta, Aurora Berge ministarke za ravnopravnost žena i muškaraca, Anje Panije-Runaše ministare ekološe tranzicije, a Matje Lefevr ministra za odnose sa parlamentom.

Makron je zatražio od premijera da izabere kompaktan tim sastavljen od 25 ili 26 ministara i državnih sekretara, koji bi bili "čvrsto politički ukorenjeni u regionima i sposobni da razgovaraju sa levicom".

Očekuje se da preostali ministri budu imenovani u narednim danima.

Lekornu je ranije naveo da planira da uvede porez pojedincima sa godišnjim prihodima većim od 250.000 evra, kako bi pridobio opozicione socijaliste da podrže budžet za njegovu vladu za 2026. godinu.