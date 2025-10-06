Slušaj vest

Kada je detektiv Den Džekson preuzeo vođstvo jedinice za nerešena ubistva policije Ostina u Teksasu 2022. godine, njegov šef ga je pozvao na hitan sastanak.

Nije bio u nevolji, ali je dobio jasan zadatak: da reši ubistvo četiri tinejdžerke u prodavnici jogurta, zločin koji je potresao zajednicu pre više od tri decenije.

Tri godine kasnije, zahvaljujući naprednoj DNK tehnologiji, balistici i istrajnosti, slučaj je konačno rešen.

- Znao sam u tom trenutku ozbiljnost slučaja, koliko je veliki bio, da će me pratiti do kraja života - rekao je Džekson u ekskluzivnom intervjuu.

Njegova težnja za pravdom bila je toliko neumoljiva da ga čak ni rana na dužnosti nije sprečila da radi.

U ponedeljak je počinilac identifikovan kao Robert Judžin Brešers, osumnjičeni serijski ubica povezan sa višestrukim smrtnim slučajevima i silovanjima širom Sjedinjenih Država, koji je umro 1999. godine.

- Sto posto sam siguran da je ovo Robert Judžin Brašers - rekao je Džekson.

Ovim potezom su takođe oslobođena optužbi četvorica tinejdžera prvobitno optuženih za zločin, od kojih su dvojica osuđena na osnovu priznanja koja su kasnije povukli.

Zločin koji je potresao Ostin

Džekson je odrastao blizu Ostina i sećao se slučaja iz detinjstva. Ubistva su se dogodila nekoliko nedelja pre Božića 1991. Eliza Tomas (17) i Dženifer Harbison (17) radile su u prodavnici jogurta „Ne mogu da verujem da je to jogurt“ kada su im se pridružile Dženiferina petnaestogodišnja sestra Sara i njena trinaestogodišnja prijateljica Ejmi Ajers.

Robert Brešers Foto: Bob Daemmrich/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nepoznati muškarac je ušao u prodavnicu, vezao devojke njihovom odećom i svakoj pucao u glavu. Dokazi o seksualnom napadu pronađeni su kod tri žrtve, ali skoro svi fizički dokazi su uništeni kada je zgrada zapaljena nakon zločina. Policija je imala malo tragova, a DNK forenzika je još uvek bila u povoju.

Dugotrajna istraga i neočekivani trag

Tek 2008. godine je iz briseva razvijen nepoznati muški Y-STR DNK profil, ali tadašnja tehnologija nije mogla da pruži odgovore. Profil je ponovo testiran 2018. godine uz napredniju tehnologiju, ali i dalje bez rezultata. Kada je Džekson preuzeo slučaj, znao je da mora da sačeka dalji naučni napredak. U avgustu 2023. godine, Džekson je ranjen na dužnosti, ali čim mu je stanje dozvolilo, vratio se radu na slučaju.

Krajem juna ove godine, Džekson je odlučio da ponovo testira čauru metka kalibra .380 pronađenu na mestu zločina. Iako su žrtve ubijene metkom kalibra .22, Ejmi je bila jedina koja je pogođena oružjem kalibra .380. Čaura je poslata Nacionalnoj integrisanoj balističkoj informacionoj mreži (NIBIN). U roku od nekoliko sati, 2. jula, stigao je poziv.

Foto: Bob Daemmrich/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Sedim na plaži - prisetio se Džekson. - On kaže: 'Imaš li piće u ruci?' Rekao sam: 'Imam piće u ruci.' Rekao je: 'U redu... Trebaće ti. Imamo pogodak.'

Čaura je imala iste oznake kao oružje korišćeno u nerešenom ubistvu u Kentakiju 1998. godine. U avgustu, nakon što je Džekson proširio svoju potragu za sličnim Y-STR DNK profilima, laboratorija u Južnoj Karolini potvrdila je podudaranje sa DNK iz rešenog slučaja ubistva i silovanja iz 1990. godine. Džekson je pretražio slučaj na mreži i pronašao ime - Robert Brašers.

Ko je bio Robert Brašers?

Brašersova kriminalna prošlost datira najmanje iz 1985. godine. Koristio je brojne pseudonime, a u jednom trenutku je čak objavio i sopstvenu umrlicu kako bi prikrio tragove. Godinama nakon njegove smrti - izvršio je samoubistvo 1999. godine tokom policijske pucnjave - istražitelji su koristili DNK i balističke dokaze kako bi ga povezali sa brojnim zločinima u Tenesiju, Misuriju i Južnoj Karolini.

Rešavanje zagonetki

Džekson je otkrio da je Brešers zaustavljen 48 sati nakon ubistava u Ostinu na granici Teksasa i Novog Meksika. Vozio je ukradeni automobil i imao je pištolj kalibra .380, isti model koji je korišćen za ubistvo Ejmi. Balistička analiza je potvrdila da je to isto oružje korišćeno u Ostinu, kasnije u Kentakiju i konačno u njegovom samoubistvu.

Poslednji korak je bio rizičan. 15. septembra, Džekson je poslao uzorke DNK pronađene ispod Ejminih noktiju na testiranje, znajući da će materijal biti potrošen. Rezultat je bio podudaranje sa Brešersovim DNK profilom. Statistika je pokazala da je odnos 2,5 miliona prema 1 da se upravo njegova DNK nalazila ispod noktiju žrtve.

„Bolje je izaći u borbu“

Šon Ajers, brat ubijene Ejmi, i njegova supruga Endži prate slučaj godinama. Pohvalili su Džeksonovu posvećenost.

- Pored toga što je dobar detektiv, on je i dobra osoba... Tu sve počinje - rekao je Šon.

Vest o rešenju slučaja su dobili dok su bili na konjičkom takmičenju, što je za njih imalo posebnu simboliku jer je Ejmi obožavala konje.

Na konferenciji za novinare, Ejmin otac Bob je detektivu Džeksonu uručio značku „Nikada nećemo zaboraviti“ koju su porodice napravile ubrzo nakon ubistava. Dokazano je da se Ejmi borila protiv napadača, što je na kraju dovelo do rešavanja slučaja.

- Sada imamo dokaz - rekao je njen brat. - Poslednja stvar koju je uradila na ovoj zemlji bila je borba.

Kada su ga pitali šta bi rekao Ejmi, detektiv Džekson je zastao.