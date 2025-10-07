Slušaj vest

Takaiči, poznata kao tvrdokorna konzervativka i bliska saveznica pokojnog Šinza Abea, rekla je u subotu da će „raditi, raditi, raditi“ kako bi „strepnje ljudi o njihovom svakodnevnom životu i budućnosti pretvorila u nadu“.

Njen dolazak na vlast dolazi u vreme ekonomskih teškoća i napetih međunarodnih odnosa, što postavlja pitanje da li će se Japan vratiti konzervativnoj, pro-abenomičkoj agendi koja je obeležila poslednju deceniju.

Takaičijeva pobeda usledila je nakon ostavke premijera Šigerua Išibe, koji je podneo ostavku nakon što je LDP izgubio većinu u oba doma parlamenta na izborima 2024. i 2025. godine, ostavljajući je da vlada kao manjinska vlada.

To takođe znači da bi, kada se parlament sastane 15. oktobra, opozicione stranke teoretski mogle da blokiraju njeno potvrđivanje za premijerku, iako analitičari procenjuju da je rizik od toga nizak.

Takaičijev prvi zadatak biće da obezbedi podršku barem jedne opozicione stranke kako bi formirala funkcionalnu većinu. Međutim, opozicione stranke se suočavaju sa dilemom: ulazak u koaliciju sa LDP-om mogao bi povećati njihov uticaj, ali rizikuju da izgube birače nezadovoljne vladajućom strankom.

Ako Takaiči postigne dogovor, njena vlada se suočava sa nekoliko izazova, uključujući krizu troškova života, upravljanje bezbednosnim i trgovinskim odnosima sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i rešavanje domaćih zabrinutosti zbog rastućeg broja stranaca u Japanu.

Abenomika 2.0?

Takaiči se smatra zagovornikom „Abenomike“, ekonomske strategije Šinza Abea zasnovane na labavoj monetarnoj politici, fiskalnoj potrošnji i strukturnim reformama.

Ona je ranije kritikovala plan Banke Japana (BOJ) da poveća kamatne stope. Guverner BOJ-a Kazuo Ueda je u petak rekao da će banka odrediti stope „bez ikakvih predrasuda“. BOJ je okončala svoju politiku negativnih kamatnih stopa u martu 2024. i trenutno ih drži na 0,5%.

„Već sada možemo pretpostaviti da neće smanjiti inflaciju, jer ako će udvostručiti abenomiku iz prošlosti, što znači znatno slabiji jen, što znači veću državnu potrošnju, to verovatno znači veću inflaciju“, rekao je Vilijam Pesek, autor knjige „Japanizacija: Šta svet može naučiti iz izgubljenih decenija Japana“.

Pesek, dugogodišnji posmatrač Azije, rekao je za CNBC da je LDP izabrao Takaiči jer su smatrali da je ona najbolja osoba za saradnju sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

- Ona je verovatno bila najbolja opcija za saradnju sa Trampom u ovom veoma napetom trenutku između Trampa i ostatka sveta - rekao je Pesek.

Prošle nedelje, Takaiči je navodno izrazila sumnje u vezi sa trgovinskim sporazumom između SAD i Japana, rekavši da „ponavljanje“ sporazuma nije isključeno, misleći na japansko obećanje investicija od 550 milijardi dolara.

Očekuje se da će akcije robe široke potrošnje, odbrambene i izvozno orijentisane kompanije imati koristi pod Takaičijem, dok bi finansijski i sektor nekretnina mogli da se suoče sa poteškoćama.

Izazovi spoljne politike

Takaiči je poznata po pozivu na oštar stav prema Kini i zalaganju za reviziju japanskog pacifističkog ustava, posebno Člana 9, kojim se Japan odriče prava na vođenje rata.

Bivša ministarka ekonomske bezbednosti se takođe smatra prijateljski nastrojenim prema Tajvanu, što bi moglo da razljuti Peking. Tajvanski predsednik Laj Čing-te je opisao Takaiči kao „lojalnog prijatelja Tajvana“ i izrazio nadu da dve strane „mogu da podignu odnose Tajvana i Japana na novi nivo“.

Njene prethodne posete kontroverznom svetilištu Jasukuni, koje odaje počast poginulima u ratu, uključujući osuđene ratne zločince, izazvale su oštre kritike Kine i Južne Koreje, koje to mesto vide kao simbol japanske ratne agresije.

„Njeni stavovi o Kini i Koreji su takođe veoma dobro poznati. Ali ona takođe razume da mora da održava veoma dobre odnose sa svim tim zemljama, posebno sa Sjedinjenim Državama, jednostavno zato što sve one imaju veoma jak uticaj u pogledu najvećih izvoznih destinacija Japana“, rekao je Kei Okamura, generalni direktor i portfolio menadžer u kompaniji Nojberger Berman. Dodao je da ona nije napustila svoje snažne nacionalističke stavove.