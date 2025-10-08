Slušaj vest

Nastavnik fizičkog u osnovnoj školi, koji je sebe opisao kao „svinju“ pre nego što je zatvoren zbog višestrukog silovanja petnaestogodišnje devojčice, ubijen je od strane drugog zatvorenika u svojoj ćeliji u Severnoj Karolini u nedelju.

Ernest Nikols (60) osuđen je 2011. godine na 15 godina zatvora zbog silovanja maloletnice. Prvobitno je uhapšen po zapanjujućih 27 tačaka optužnice, uključujući i dugačak spisak prestupa.

Nikols je pronađen mrtav u svojoj ćeliji, oko 6:50 ujutru.

Do utorka, kancelarija šerifa okruga Grin uručila je nalog za ubistvo zatvoreniku Vilbertu Boldvinu, koji već služi kaznu za ubistvo drugog stepena.

Ernest Nikols (60), osuđeni pedofil Foto: NCDAC

Nikols je radio u srednjoj školi Ranson u Šarlotu 14 godina, ali je brzo suspendovan bez plate i zabranjen mu je pristup zatvoru kada su upravnici saznali za optužbe.

Njegova petnaestogodišnja žrtva, koja nije bila učenica škole, rekla je da ju je silovao više puta tokom šest meseci 2008. godine, nakon što se predstavljao kao njegov sin na Fejsbuku i Majspejsu.

Rekla je da joj je Nikols slao eksplicitne poruke i upućivao bizarne zahteve poput izmišljanja priča ili obaveštavanja „kad god uđe u tuš kabinu“.

Vilbert Boldvin je u zatvoru zbog ubistva Foto: NCDAC

Osramoćeni bivši učitelj bi ponekad gledao tinejdžerku kako ima odnose sa drugim muškarcem i naređivao joj da ljudima kaže „želi“ da ima odnose sa njim ako je neko pita o njihovim susretima, koji su se svi odvijali u kući njegove porodice, navodi se u nalogu.

Pre nego što je Nikols uhapšen, majka mlade žrtve suočila se sa njim zbog višemesečnog zlostavljanja i rekla da je sebe nazvao „svinjom“ tokom njihovog razgovora.

Uhapšen je u oktobru 2009. godine u svom domu, dok je policija zaplenila video-kasete, video-kameru, fotografije i igračke pronađene oko imanja.

Tokom saslušanja, Nikols je tvrdoglavo odbijao da sarađuje sa sudijom kada je zamoljen da se izjasni o krivici.

Nastavio je da insistira da ne razume optužbe sa kojima se suočava, čak i nakon što je sudskom izvršitelju naređeno da ga fizički obuzda, objavio je ovaj medijski izvor.