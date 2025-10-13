Slušaj vest

Brojne policijske patrole blokirale su u subotu selo Bolšvajl u Baden-Virtembergu, nakon što je osumnjičeni upao u kuću bivše supruge.

Prethodno je osumnjičeni vikend proveo sa sinom (11) i ćerkom (9), a dok ih je vraćao majci, imao je žestoku svađu sa bivšom suprugom preko telefona.

Očevici kažu da je automobilom uleteo u ulicu gde se nalazi kuća u kojoj je nesrećna žena živela sa decom nakon razvoda. Džip je zakucao u ogradu dvorišta i izjurio iz vozila, urlajući na bivšu suprugu koja je izašla u dvorište.

Za njim su potrčala i deca, a kada su ga sustigla otac je zgrabio ćerku, ušao u kuću i zaključao je vrata, dok su žena i sin ostali napolju.

"Čuo sam vriske i poziv upomoć i krenuo sam da trčim ka kući. Kroz prozor sam video kako devojčicu ubada nožem, a potom je davi sa obe ruke. Bilo je stravično", ispričao je vidno potreseni komšija.

On kaže da je pokušao da spasi dete, ali nije uspeo.

"Zgrabio sam saksiju i bacio je na prozor da razbijem staklo da bih ušao. On je držao nož u ruci... Pokušao sam, bio sam nemoćan...", rekao je čovek.

Ubrzo su na lice mesta stigle policijske patrole koje su ispalile više hitaca u osumnjičenog kroz prozor. Otac je, nakon ubistva devojčice, pokušao da se sakrije u kući, ali nije uspeo.

Policija je potom provalila u kuću, ali za dete nije bilo spasa. Devojčica je od zadobijenih povreda umrla na licu mesta.

Drugi komšija, koji je takođe prisustvovao jezivim scenama, ne može da se oporavi od šoka.

"Video sam kako njega krvavog iznose na nosilima do kola hitne pomoći. Onda smo svi nadali da će lekari izneti devojčicu. Ali nisu... Tada smo znali da je sva nada izgubljena", rekao je.

Meštani malog i mirnog sela potreseni su do srži.

"Malenu sam viđao kako juri na svom trotinetu do škole i nazad. Ovo je tragedija. Ceo grad je u šoku", rekao je komšija.

Prema navodima vlasti, počinilac, čije povrede nisu bile opasne po život, prebačen je u bolnicu.