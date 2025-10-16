Slušaj vest

Dvoje dece, koja su pronađena mrtva u jednoj kući, prvi put su identifikovana od strane policije, nakon što je žena stara 43 godine uhapšena pod sumnjom za ubistvo.

Hitne službe pronašle su Meraj Ul Zahru (2) i Abdula Momina Alfaateha (3) bez svesti i sa povredama u kući u Stafordširu. Nažalost, „ništa nije moglo da se učini“ da se spasu životi mališana, koji su proglašeni mrtvima na licu mesta.

Policija Stafordšira saopštila je da je porodica Meraj i Abdula obaveštena i da im u ovom teškom trenutku pomoć pružaju posebno obučeni službenici.

Prema navodima stanovnika, žrtve su brat i sestra.

Žena (43) iz područja Stafordšira koja je uhapšena i dalje se nalazi u pritvoru, nakon što su hitne službe reagovale na incident oko 7.30 ujutru. Ona je u srodstvu sa decom.

Istražitelji su zamolili građane da im dostave snimke sa sigurnosnih kamera i video-nadzora iz ulice.

Jedna majka troje dece koja živi u toj ulici rekla je da je čula sirene koje su odzvanjale dok je bila u kuhinji i da je, kada je pogledala kroz prozor, videla „svuda vozila hitne pomoći“.

Žena, koja je želela da ostane anonimna, izjavila je da je u kući gde se tragedija dogodila živela porodica - dvoje roditelja i troje dece.

Potresena majka rekla je:

1/4 Vidi galeriju Ubistvo u Stafordširu Foto: screenshot thesun.co.uk

„Čuli smo da su dvoje dece, uzrasta dve i tri godine, brat i sestra, umrli, ali ne znamo kako. Ovo je veoma uznemirujuće za sve koji ovde žive.“

Dodala je:

„Ono što se dogodilo je šokantno i veoma, veoma tužno. Da dvoje dece izgubi život na ovakav način je užasno i naše srce je uz porodicu. Kada sam čula broj kuće u kojoj su deca umrla, srce mi je potonulo jer poznajem majku iz škole i nadala sam se da sam pogrešila. Ima još jedno dete. Policija za sada ne potvrđuje identitet uhapšene osobe.“

Drugi komšija rekao je da ga je oko 8 sati probudio zvuk policijskih automobila sa rotacijama i da mu je „srce potonulo“ kada je shvatio da su deca preminula.

„Policija i forenzičari su tu čitavo jutro, ulica je potpuno zatvorena. Prema njegovim rečima, par koji je ranije živeo u toj kući iselio se pre nekoliko meseci, a trenutni stanari su se nedavno uselili."

Još jedan stanovnik ulice, Luk Braun (61), rekao je da je video forenzičko vozilo i policijski automobil dok je išao na posao.

„Veoma je tužno. Smrt dece je užas. Boli i samo čuti tako nešto.“

Forenzičari sprovode detaljnu istragu u kući, dok detektivi obilaze komšije i prikupljaju informacije.

Policija je saopštila da nema šire pretnje po javnost.

Detektivka-inspektorka Kirsti Oldfild izjavila je: