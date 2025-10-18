Slušaj vest

Palestinska oružana grupa Hamas danas je saopštila da ostaje posvećena sporazumu o primirju sa Izraelom, uključujući i obećanje da će predati tela svih svojih talaca, Izraelaca.

Saopštenje je usledilo nakon oštrog upozorenja predsednika SADDonalda Trampa koji je rekao da će, ako Hamas ne ispuni svoj deo sporazuma i ne vrati tela svih talaca, podržati Izrael u nastavku rata.

Hamas tvrdi da su neka tela talaca ostala zakopana u tunelima koje je kasnije uništio Izrael, i da je za njihovo izvlačenje potrebna teška mehanizacija.

Grupa je takođe kritikovala izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog poziva da se smanji humanitarna pomoć Gazi, rekavši da je to pokušaj manipulacije humanitarnim potrebama "zarad političke dobiti".

U naknadnom saopštenju danas, Hamas je pozvao posrednike da povećaju dotok pomoći u Gazu, ubrzaju otvaranje graničnog prelaza Rafah sa Egiptom i započnu proces obnove, posebno kuća, bolnica i škola.Takođe je pozvao na korake da se procesuiraju "oni koji su počinili ratne zločine" nad Palestinaca.

Istekao rok

Plan o primirju koji je predstavio Tramp predviđao je da se svi taoci - živi i mrtvi - predaju do roka koji je istekao u ponedeljak. Prema sporazumu, ako se to ne desi, Hamas je trebalo da podeli informacije o preminulim taocima i pokuša da ih preda što je pre moguće.

Netanjahu je rekao da Izrael "neće praviti kompromise", i zahteva da Hamas ispuni obaveze iz sporazuma o prekidu vatre i vraćanju tela talaca.

Hamas je preko posrednika uveravao SAD da radi na vraćanju mrtvih talaca. Američki zvaničnici kažu da je izvlačenje tela otežano obimom razaranja, zajedno sa prisustvom neeksplodirane municije.

Hamas je posrednicima naveo da se neka tela nalaze u oblastima koje kontrolišu izraelske trupe.

U sredu je Izrael primio tela još dva taoca, ubrzo nakon što je vojska saopštila da jedno od osam tela koja su prethodno predata, nije telo taoca. Izrael čeka povratak tela ukupno 28 talaca.

Hamas je u ponedeljak oslobodio svih 20 živih izraelskih talaca. Zauzvrat, Izrael je oslobodio oko 2.000 zatvorenih i pritvorenih Palestinaca i u Gazu vratio tela 90 Palestinaca radi sahrane. Očekuje se da će Izrael predati još tela, iako zvaničnici nisu rekli koliko. Nije poznato da li tela Palestinaca koji su umrli u izraelskom pritvoru ili su ih izraelske trupe odvele iz Gaze, pa su umrli u Izraelu. Tokom celog rata, izraelska vojska je ekshumirala tela kao deo potrage za ostacima talaca.

Tela imaju znake zlostavljanja

Palestinski forenzički tim koji je pregledao posmrtne ostatke, rekao je da neka od tela imaju znake zlostavljanja.

Po podacima Crvenog krsta i Palestinskog centralnog zavoda za statistiku, hiljade ljudi vode se kao nestale.

Pored toga, a u vezi s mirovnim sporazumom Francuska je saopštila da sarađuje sa "britanskim i američkim partnerima" da bi naredni dana predložila rezoluciju UN za okvir prisustva međunarodnih mirovnih snaga u Gazi.

Portparol francuskog Ministarstva spoljnih poslova Paskal Konfavre je na jučerašnjoj konferenciji rekao da arapske zemlje "insistiraju" na tome da dobiju mandat UN za mirovne snage.

"Ova rezolucija bi omogućila okvir za raspoređivanje misije, kao podršku... palestinskim snagama bezbednosti, koje procenjuju šta će im biti potrebno i šta su sposobne da urade", rekao je Konfavre.

Dodao je da će nakon odluke o mandatu biti određeno koje će države biti uključene, pa detalji o tome ko šta obezbeđuje, i da pružanje pomoći, obnova i čuvanje bezbednosti treba da budu centralizovani unutar UN.