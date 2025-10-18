Slušaj vest

Zora letnjeg dana 2021. godine tek je svanula kada su ruski tajni policajci upali kod jednog od vodećih opozicionih novinara u zemlji. Roman Badanin probudio se 29. juna u šest ujutru zbog upornog zvona na vratima svog stana u moskovskoj četvrti Čertanovo.

Kada je otvorio vrata, zatekao je „šest do osam“ ljudi u civilu - pripadnika FSB-a, ruske državne bezbednosne službe. Jedan od njih držao je nalog za pretres. Sledećih šest sati proveli su prevrćući njegov dvosoban stan, dok su uniformisani policajci napolju pretresali njegove automobile i njegove supruge. Zatim su ga odveli u policijsku stanicu i tamo četiri sata ispitivali. S obzirom na toliku brutalnost, čovek bi pomislio da je Badanin umešan u neku ogromnu finansijsku prevaru ili planira državni udar.

U stvarnosti, sve što je „zgrešio“ bilo je to što je objavio kratak i sasvim bezazlen intervju sa mladom ženom za koju je verovao da je nezakonita ćerka ruskog predsednika Vladimira Putina.

„Jednostavno je“, rekao je Badanin (48). „Putinov privatni život je jedna od najstrožih tabu tema. Među ruskim novinarima postoji izreka: ‘Ne diraj njegovu porodicu’.“

Sada, u izgnanstvu u Kaliforniji, gde živi sa suprugom i malom ćerkom, Badanin i njegov dugogodišnji saradnik Mihail Rubin (37) objavili su knjigu „Car lično: Kako nas je Vladimir Putin sve prevario“, koja sadrži eksplozivne tvrdnje o Putinovom ljubavnom životu.

Iako se Putin javnosti predstavlja kao branilac tradicionalnih porodičnih vrednosti, od najranijih dana u politici uživao je u društvu striptizeta, prostitutki i mladih žena privučenih njegovom moći. Putin je karijeru započeo u KGB-u, sovjetskoj tajnoj službi, ali se nakon pada komunizma 1991. okrenuo politici i tri godine kasnije postao zamenik gradonačelnika Sankt Peterburga.

Tada je već bio više od decenije oženjen Ljudmilom, bivšom stjuardesom Aeroflota, sa kojom je imao dve ćerke. To ga, međutim, tvrdi, nije sprečilo da redovno posećuje striptiz klub „Luna“ u centru grada, koji je imao sobe na spratu za „privatne susrete“ sa izvođačicama. Klub je radio pod zaštitom kriminalne grupe povezane sa Putinovim telohraniteljem Romanom Cjepovim i, prema rečima insajdera, „Putin se tamo osećao kao kod kuće“.

Njegova prva ozbiljna vanbračna veza nije bila sa striptizetom, već sa spremačicom Svetlanom Krivonogih, ženom koju su mnogi smatrali izuzetno lepom.

Njih dvoje su, navodno, započeli vezu 1999. godine, kada je Putin bio premijer, a četiri godine kasnije rodila se ćerka Elizaveta, danas poznata pod imenom Luiza Rozova - devojka koja je 2020. dala intervju Badaninovom istraživačkom portalu Proekt. Novinar Andreј Zaharov, koji je vodio razgovor, kasnije je napisao da „ona neverovatno liči na predsednika Rusije“.

Proekt je poslao njene fotografije profesoru Hasanu Ugejlu, direktoru Centra za vizuelno računarstvo Univerziteta u Bredfordu, čija analiza je pokazala sličnost od 70,44% između Putina i tinejdžerke.

Na pitanje da li joj je Putin otac, Rozova nije odgovorila. Na rođenom listu ime oca nije navedeno, ali je njen patronimik (očinsko ime) Vladimirovna, što bi značilo „ćerka Vladimira“ - očigledan lapsus Kremlja.

Nesporno je da se u to vreme Krivonogihino bogatstvo naglo promenilo. Godine 2003. kupila je stan u Monte Karlu vredan 3,3 miliona evra, a 2021. otkriveno je da poseduje imovinu vrednu preko 90 miliona evra, uključujući luksuzne stanove u Moskvi i Peterburgu i jahtu.

Putin je ubrzo pronašlo novu metu - Alinu Kabajevu, tada 21-godišnju olimpijsku šampionku u ritmičkoj gimnastici.

Poznata kao „najfleksibilnija žena Rusije“, Kabajeva je 2004. osvojila zlato u Atini, a ubrzo zatim pozirala naga za časopis Maxim, pokrivena samo krznom.

Njih je, prema navodima, upoznala trenerka Irina Viner, supruga oligarha Ališera Usmanova. Putin joj je 2005. lično uručio Orden za zasluge otadžbini, a njihova veza je, navodno, počela 2006.

Najveći dokaz da je Kabajeva zaista bila Putinova ljubavnica pojavio se godinu dana kasnije, kada je njen bivši dečko, pevač Murat Nasirov, misteriozno poginuo „pao“ sa petog sprata zgrade u Moskvi.

Putinovu opsesiju tajnošću najbolje je ilustrovao incident iz 2008. godine, kada je tabloid Moskovski korrespondent objavio da će se Putin i Kabajeva venčati u Sankt Peterburgu. Priča je izazvala međunarodnu pometnju, a na konferenciji sa Silvijom Berluskonijem u Italiji, Putin je rekao:

"Svestan sam klišea da političari žive u staklenim kućama, ali čak i tada mora postojati granica. Ne volim one koji svoje erotske fantazije pokušavaju da uguraju u tuđe živote.“

U Moskvi su FSB agenti upali u redakciju tabloida, a glavni urednik Grigorij Nehoroshev je ubrzo podneo ostavku, dok je list ugašen.

Kabajeva se možda nije udala, ali se smatra da sa Putinom ima dva sina, Ivana (10) i Vladimira (6). Godine 2014. postala je šefica Nacionalne medijske grupe sa platom od 8,8 miliona evra i vlasnica udela u banci Rosija, jednoj od najvećih privatnih banaka u zemlji.

Kabajeva je nakon početka invazije na Ukrajinu 2022, navodno živela u švajcarskom planinskom skloništu, ali se kasnije vratila u Rusiju. Godine 2014. na Olimpijskim igrama u Sočiju, i Putin i Kabajeva viđeni su sa burmama. Putin se u međuvremenu zvanično razveo od Ljudmile, posle trideset godina braka.

Prema Badaninu i Rubinu, kraj njihovog braka nagovešten je još 2004, kada su se tokom posete Meksiku sreli sa rediteljem Igorom Šadkanom, koji je Putinu rekao da postaje autokrata. Ljudmila je tada, navodno, zaplakala i pokušala da ga ubedi da ne ide po drugi mandat - što je Putina šokiralo i, po svemu sudeći, zapečatilo njen položaj u braku.

Iako su još devet godina živeli zajedno, on ju je nazivao „vampiricom“, a ona se žalila na njegove radne dane od 16 do 17 sati. Razveli su se 2014. To, međutim, nije sprečilo Putina da nastavi da se viđa sa drugim ženama.

Još 2010. godine povezivan je sa Alisom Harčevom, 17-godišnjom studentkinjom i učesnicom erotskog kalendara za njegov 58. rođendan. Kalendar je završio u Kremlju, a Alisa je, navodno, posećivala Putina dvaput mesečno tokom cele godine.

Nedugo potom njen život se promenio: upisala je elitni Moskovski državni institut za međunarodne odnose, dobila luksuzan stan, i postala poznata po provokativnim objavama poput one sa natpisom „Pussy for Putin“.

Badanin i Rubin u svojoj knjizi zaključuju da Putin smatra brak „neobavezujućom institucijom“, gde su prevara i poligamija normalni, a svaka žena „zavisi od muškarca za svoju karijeru i bogatstvo“.

Badaninov slučaj, međutim, ostaje upozorenje svim novinarima: mešanje u Putinov privatni život može vas koštati slobode. Jer on nije bio jedini koga su FSB agenti posetili u zoru 2021. - pretresene su i kuće njegovih saradnika iz Proekta. Kada je Badanin nakratko otputovao u Maroko, bez interneta, po povratku je otkrio da je proglašen „nepoželjnim“.

"Shvatili smo da se ne smemo vratiti u Rusiju, jer bi nas odmah uhapsili“, rekao je. „Svako ko sarađuje sa ‘nepoželjnim’ može i sam završiti u zatvoru.“

Tako su on i supruga tajno izvukli deset svojih saradnika iz zemlje.