Slušaj vest

Dana 10. oktobra, Dorina L. prijavila je nestanak svog sina. Četiri dana kasnije pronađeno je njegovo telo.

Nestanak je tako postao slučaj ubistva. U ponedeljak je policija izvršila pretres jedne farme, ali i dalje nije jasno ko je ubio dečaka - mnogi detalji ostaju zagonetni.

List BILD razgovarao je sa poznatim profilerom Akselom Petermanom (73) o enigmatičnim satima tokom kojih je Fabijan nestao.

„Kada deca budu ubijena, uvek se prvo - to je moj pristup - gleda u najuže okruženje deteta. Statistika pokazuje da zločini koji završavaju nasiljem najčešće potiču iz blizine. Nažalost, porodično nasilje je najčešći uzrok", objašnjava Peterman.

Roditelji dečaka iz Gištroua živeli su razdvojeno. U takvim slučajevima, kaže Peterman, često dolazi do emocionalnih eskalacija:

„Znamo da tada može doći do nasilja prema bivšem partneru, naročito ako je razdvajanje inicirala žena. Ali postoje i slučajevi gde muškarci žele da kazne svoje partnerke tako što im oduzimaju ono najdraže - njihovu decu. To se naziva Medejin sindrom. Naravno, postoje i slučajevi u kojima počinioci iz šireg kruga poznanika ili potpuni stranci ciljano biraju i ubijaju decu, ponekad i da bi prikrili prethodni seksualni napad.“

Na pitanje da li i žene mogu počiniti takav zločin, Peterman odgovara:

„One su znatno manje zastupljene u statistici nasilja. U devet od deset slučajeva ubistva počine muškarci. Ako bi žena ubila tuđe dete, to bi bila vrlo neobična odluka.“

Mnogi se pitaju zašto je policiji trebalo nekoliko dana da posumnja na nasilje. Peterman objašnjava:

1/4 Vidi galeriju Nestao dečak Fabijan Foto: Printscreen/Bild

„Svaki put kad dete nestane, moramo polaziti od pretpostavke da mu se nešto dogodilo. Kod odraslih možemo reći da su možda sami otišli, ali kod dece ta pretpostavka ne važi. Možda su procenili situaciju prema rečima majke - da je dete bilo bolesno i nije želelo u školu - i smatrali to uverljivim. To bi objasnilo zašto u početku nisu mislili na zločin.“

Prve sate nakon nestanka on smatra presudnim:

„Pregledava se kuća, traže se moguća skrovišta ili tragovi nasilja, proverava se da li su razlozi nestanka uverljivi, razgovara se sa porodicom, prijateljima, nastavnicima, sportskim klubom. Tako počinje svaka potraga.“

Ali slučaj Fabijan postajao je sve misteriozniji. Psi tragači reagovali su kod jednog jezera, ali ronioci nisu pronašli ništa.

„Psi mogu ukazati na trag, ali to ne znači automatski da je osoba bila tamo. Sve zavisi od interpretacije vodiča psa,“ objašnjava Peterman.

Na kraju je telo dečaka pronašla upravo bivša devojka Fabijanovog oca - okolnost koja takođe intrigira istražitelje:

„Osoba koja pronađe telo uvek je zanimljiva za istragu. Postavlja se pitanje: da li je bila u vezi sa nestalom osobom? Zašto se nalazila na tom mestu? Šta je tamo tražila? Zatim se proverava koliko su njene izjave uverljive.“

Telo Fabijana pronađeno je pored malog jezerca usred polja uljane repice.

Peterman kaže: „Ubica nije želeo da telo bude brzo pronađeno. Delovao je u žurbi - inače bi dete zakopao. Počinioci izbegavaju rizike; biraju mesta koja poznaju, gde znaju da skoro niko ne dolazi. To znači da je počinilac verovatno poznavao taj teren i namerno ga izabrao.“

Na mestu gde je telo pronađeno uočeni su i tragovi paljevine - što bi, prema Petermanu, moglo ukazivati na pokušaj brisanja tragova. Još nije poznato da li je to ujedno i mesto ubistva.

Na pitanje šta se dešava u glavi ubice dok traje potraga, Peterman kaže:

„To zavisi od počinioca i motiva. Neki potiskuju, drugi osećaju grižu savesti. Ako je ubica iz bliskog okruženja, pitaće se: ‘Hoće li sada doći po mene? Kada će me proveriti? Ima li tragova koji me povezuju?’“

Do sada niko nije uhapšen.