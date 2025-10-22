Slušaj vest

Škotska vlada ne želi da plati troškove za letnje posete najviše delegcije SAD predvođene predsednikom Donaldom Trampom i Džej Di Vensom, ali ni Engleska, preneo je list Politiko.

Ministarka finansija Škotske, Šona Robison, želi da nadoknadi oko 20 miliona funti od britanskog Trezora sa sedištem u Londonu za troškove policije i obezbeđenja tokom posete Trampa njegovim golf terenima u Škotskoj u julu, prema izveštaju BBC-a.

Robison takođe želi da Vajthol plati 6 miliona funti za troškove policije tokom odmora potpredsednika Vensa u okrugu Eršir u avgustu.

Foto: Tolga Akmen/EPA

Međutim, britanska vlada insistira da Škotska mora da snosi te troškove, jer su u pitanju bile privatne posete, a ne zvanične državne posete.

U pismu koje je uputila pomoćniku ministra finansija Velike Britanije Džejmsu Mareju, Robison je napisala:

"Postoji jasan prethodni presedan u kojem je britanska vlada pokrivala troškove policije za posete stranih državnika pojedinim nacijama.“

Foto: Tolga Akmen/EPA

Iz Trezora u Londonu odgovara da će pokriti troškove samo ako su zvanično pozvali strane lidere.

Ipak, Robison insistira da je Trampova poseta bila "diplomatski značajna" i da neplaćanje troškova "opterećuje budžet Škotske i postavlja zabrinjavajući presedan za buduće posete visokog profila."

Tokom julske posete, Tramp se sastao sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i škotskim premijerom Džonom Svinijem.