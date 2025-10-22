LONDON I ŠKOTSKA VLADA SE SPORE OKO TOGA KO ĆE PLATITI POSETU TRAMPA I VENSA Škotska ne želi da popusti, iz Engleske poručuju da je to bila privatna poseta
Škotska vlada ne želi da plati troškove za letnje posete najviše delegcije SAD predvođene predsednikom Donaldom Trampom i Džej Di Vensom, ali ni Engleska, preneo je list Politiko.
Ministarka finansija Škotske, Šona Robison, želi da nadoknadi oko 20 miliona funti od britanskog Trezora sa sedištem u Londonu za troškove policije i obezbeđenja tokom posete Trampa njegovim golf terenima u Škotskoj u julu, prema izveštaju BBC-a.
Robison takođe želi da Vajthol plati 6 miliona funti za troškove policije tokom odmora potpredsednika Vensa u okrugu Eršir u avgustu.
Međutim, britanska vlada insistira da Škotska mora da snosi te troškove, jer su u pitanju bile privatne posete, a ne zvanične državne posete.
U pismu koje je uputila pomoćniku ministra finansija Velike Britanije Džejmsu Mareju, Robison je napisala:
"Postoji jasan prethodni presedan u kojem je britanska vlada pokrivala troškove policije za posete stranih državnika pojedinim nacijama.“
Iz Trezora u Londonu odgovara da će pokriti troškove samo ako su zvanično pozvali strane lidere.
Ipak, Robison insistira da je Trampova poseta bila "diplomatski značajna" i da neplaćanje troškova "opterećuje budžet Škotske i postavlja zabrinjavajući presedan za buduće posete visokog profila."
Tokom julske posete, Tramp se sastao sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i škotskim premijerom Džonom Svinijem.
