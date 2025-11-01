Slušaj vest

Hiljade demonstranata okupilo se u faveli u Rio de Žaneiru, koja je ove nedelje bila svedok najsmrtonosnije policijske operacije u brazilskoj istoriji, zahtevajući istragu ubistava i kraj bezbednosne politike koja je radničke četvrti pretvorila u „ratne zone“.

U utorak je najmanje 121 osoba, uključujući četiri policajca, ubijena tokom policijske operacije u kompleksima favela Penja i Alemao na severu Rija.

Foto: Andre Penner/AP

Operacija je obišla svetske medije pošto su desetine osakaćenih tela bačene na ulazu u jednu od favela.

Juče su se demonstranti obučeni u belo okupili na fudbalskom terenu u Vila Kruzeiru kako bi osudili nasilje i zahtevali ostavku guvernera Rija, Klaudija Kastra, koji je naredio akciju. Jedna žena je nosila brazilsku zastavu preko ramena, obojenu crvenom bojom.

Foto: Andre Penner/AP

Šef civilne policije: Ova operacija je legitiman odgovor

„Ne želimo da Rio de Žaneiro bude krvav. Moramo zaustaviti krvoproliće u Riju. Nijedna majka ne želi da vidi svog sina kako leži na zemlji, izrešetan mecima“, rekla je demonstrantkinja Raimunda Leone. Dok su demonstranti hodali ulicama izrešetanim rupama od metaka, njihove vođe su držale transparent na kojem je pisalo: „Životi favela su važni“.

„Svi smo slomljeni. Tužno je videti šta se dešava u našim zajednicama. Strašno je kroz šta ljudi koji tamo žive prolaze... Oni koji žive u ratnim zonama razumeće ovaj bol, ovaj očaj i ovaj bes“, rekao je Jurema Vernek, direktor Amnesti internešenela u Brazilu.

1/18 Vidi galeriju Brazil Rio de Žaneiro Foto: Andre Penner/AP

Policijski komandanti brane operaciju. Šef civilne policije Felipe Kuri nazvao ju je legitimnim odgovorom na „ekspanzionistički bes“ grupe Crveni komandosi, čiji teško naoružani članovi kontrolišu područje.

„Dobijamo neverovatne reakcije stanovnika favela, koji nas hvale i traže još ovakvih operacija“, tvrdio je Kuri, dodajući da je policija zadala „težak udarac“ kriminalnoj grupi i da je „na korak“ od hvatanja lokalnog vođe. Prema Kurijevim rečima, 78 od 99 do sada identifikovanih mrtvih imalo je „neku vrstu kriminalne prošlosti“.

Foto: Andre Penner/AP

Javnost je podeljena

Iako je bio zgrožen masakrom, drugi deo brazilske javnosti i medija podržao je akciju, kao i brojni desničarski političari koji se pozicioniraju kao „kandidati zakona i reda“ pred sledeće opšte izbore. U četvrtak je nekoliko konzervativnih predsedničkih kandidata otputovalo u Rio kako bi izrazilo svoju podršku operaciji.

„Po mom mišljenju, pogrešno se naziva najsmrtonosnijim. Trebalo bi ga smatrati najuspešnijim“, rekao je guverner države Minas Žerais Romeo Zema.

Foto: Andre Penner/AP

Guverner Kastro je rekao da vlasti nisu imale drugog izbora nego da „neutrališu narkoteroriste“. „Izazivam svakoga da šeta Parizom, Londonom, Barselonom, Njujorkom ili Frankfurtom sa puškom i pokuša da preživi duže od 20 ili 30 sekundi. U tim gradovima, neko sa puškom se smatra teroristom“, rekao je Kastro novinarima.

Kuri je napomenuo da bezbednosni zvaničnici „nemaju šta da kriju“, uprkos tvrdnjama da su mnogi od ubijenih pogubljeni bez suđenja. Jednom ubijenom muškarcu je odsečena glava i stavljena na drvo iznad Vile Kruzeiro.

1/11 Vidi galeriju Brazil Rio de Žaneiro Foto: Silvia Izquierdo/AP