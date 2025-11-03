Slušaj vest

Britanski tužioci su u ponedeljak podigli optužnicu protiv 32-godišnjeg muškarca po deset tačaka optužnice za pokušaj ubistva nakon masovnog napada nožem u vozu koji je išao ka Londonu u subotu.

Policija je ranije saopštila da je pet od 10 žrtava napada nožem pušteno iz bolnice, a jedna žrtva je još uvek u stanju opasnom po život.

Napad se dogodio u subotu uveče na relaciji Donkaster - London Kings Kros, a voz je zaustavljen u 18:25 po lokalnom vremenu na stanici Hantingdon.

britanska policija
britanska policija Foto: Profimedia / Oramstock

Entoni Vilijams je takođe optužen za pokušaj ubistva i posedovanje sečiva zbog ranijeg incidenta u istočnom delu prestonice Velike Britanije.

On bi trebalo da se pojavi pred Krunskim sudom u Piterborou u ponedeljak.

(Kurir.rs/Index/Foto: Ilustracija/Prenela: M.V.)

