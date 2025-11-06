Slušaj vest

Skup je, bučan i stiže sa zakašnjenjem od osam godina, ali britanska vojska konačno ima novo oklopno borbeno vozilo koje bi trupe pod komadom Londona mogle da rasporede u Ukrajini u slučaju bilo kakvog mirovnog sporazuma.

Skaj njuz navodi da je Ajaks, vredan skoro deset miliona funti, sa svojih 40 tona težak je kao ruski tenk i potencijalno ranjiva meta jeftinih ruskih dronova.

Pa ipak, Velika Britanija ga reklamira kao borbenu mašinu "sledeće generacije", opremljenu kamerama, zaštitnim oklopom i topom od 40 milimetara, sa mecima koji mogu da probiju beton.

Britansko oklopno borbeno vozilo Ajaks Foto: Mike Needham @ digitally_challenging / Alamy / Profimedia

- Još uvek ne određujemo precizno koje bismo kapacitete rasporedili u Ukrajini u slučaju mira, uglavnom zato što ne znamo kada će taj mir doći, a naše vojne jedinice držimo u stanju pripravnosti i rotiramo ih - rekao je za Skaj njuz Luk Polard, državni sekretar Ministarstva odbrane zadužen nabavke.

Ajaks britansko borbeno vozilo Foto: Alastair Grant/AP

Kurir je u avgustu preneo saznanja Blumberga da je održan sastanak evropskih zvaničnika koji se fokusirao na plan slanja britanskih i francuskih trupa u Ukrajinu u okviru mirovnog sporazuma.

Ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je ubrzo nakon toga da će bilo koje zapadne trupe u Ukrajini biti "legitimna meta" za njegovu vojsku.