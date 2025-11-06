AJAKS ĆE ČUVATI MIR U UKRAJINI AKO LONDON POŠALJE TRUPE? Nova britanska borbena mašina je skupa, bučna, kasni 8 godina i teška je kao ruski tenk (FOTO, VIDEO)
Skup je, bučan i stiže sa zakašnjenjem od osam godina, ali britanska vojska konačno ima novo oklopno borbeno vozilo koje bi trupe pod komadom Londona mogle da rasporede u Ukrajini u slučaju bilo kakvog mirovnog sporazuma.
Skaj njuz navodi da je Ajaks, vredan skoro deset miliona funti, sa svojih 40 tona težak je kao ruski tenk i potencijalno ranjiva meta jeftinih ruskih dronova.
Pa ipak, Velika Britanija ga reklamira kao borbenu mašinu "sledeće generacije", opremljenu kamerama, zaštitnim oklopom i topom od 40 milimetara, sa mecima koji mogu da probiju beton.
- Još uvek ne određujemo precizno koje bismo kapacitete rasporedili u Ukrajini u slučaju mira, uglavnom zato što ne znamo kada će taj mir doći, a naše vojne jedinice držimo u stanju pripravnosti i rotiramo ih - rekao je za Skaj njuz Luk Polard, državni sekretar Ministarstva odbrane zadužen nabavke.
Kurir je u avgustu preneo saznanja Blumberga da je održan sastanak evropskih zvaničnika koji se fokusirao na plan slanja britanskih i francuskih trupa u Ukrajinu u okviru mirovnog sporazuma.
Ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je ubrzo nakon toga da će bilo koje zapadne trupe u Ukrajini biti "legitimna meta" za njegovu vojsku.
